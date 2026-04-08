Atletas y entrenadores piden políticas públicas para fortalecer el deporte paralímpico en México

Autoridades y atletas denuncian desigualdad en apoyos, falta de infraestructura y piden reformas para impulsar el desarrollo paralímpico nacional

La Cámara de Diputados albergó la “Mesa de Análisis del Deporte” | Gabriela Mendoza

José Ulises Menéndez, director técnico del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) pidió crear políticas públicas para mejorar el deporte paralímpico nacional. Durante la mesa de análisis que realizó la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, con la presencia de autoridades del COM, COPAME, ESSEF, y atletas, señaló la importancia de elevar la figura de los entrenadores, que son los que desarrollan a los atletas, y la creación programas militares para el crecimiento del deporte paralímpico

“Las iniciativas a través del punto legislativo para generar el presupuesto para COPAME, pero también es muy cierto que a veces nos quedamos cortos para poder desarrollar nuestros programas. Tener un techo presupuestal para atender a una población de deportistas es muy importante porque va a garantizar las futuras generaciones”, dijo el entrenador.

Por su parte, Perla Patricia Bárcenas, atleta de para powerlifting habló de la desigualdad que existe en los apoyos en el deporte paralímpico y en las instalaciones en donde desarrollan sus disciplinas en los eventos que se realizan por la Semana Nacional del Deporte.

“Desgraciadamente lo principal que se necesita es que el deporte paralímpico sea más incluido en las encuestas, que tengamos más información, ver porcentajes de población, en qué condiciones viven los deportistas, educación, salud , vivienda. Todo este tema se desconoce y mucho más en el deporte paralímpico, el deporte es para todos y desafortunadamente lo que le beneficia al deporte convencional no siempre le beneficia al deporte paralímpico”, aseveró la multimedallista paralímpica.

Por su parte, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) habló del deporte seguro que deben vivir los atletas para mantenerlos en un estado anímico correcto. “El tema del cuidado de la salud mental, tanto en atletas, como entrenadores, estará a cargo de salva guardas certificados por el Comité Olímpico Internacional. Estamos tratando de llevar una gran comunicación y relación con la CONADE para que tengan un ambiente sano y con gente capacitada”.

Sandra Anaya aprovechó la presencia de la CONADE para señalar la falta de apoyo que tienen los atletas, que los lleva a tener que hacer rifas para poder hacer sus concentraciones o competencias en el extranjero.

“Aunque nos hablan de tres mil deportistas becados en CONADE, tenemos mucho talento en las calles sin apoyo. Niños que llegan a las competencias nacionales haciendo rifas, sus papás vendiendo cosas y creo que es algo que no nos debería de dar orgullo, México tiene mucho potencial, pero si nosotros no sentamos bases firmes desde la legislación no vamos a trascender como país a nivel deportivo“.

Finalmente, Paola Longoria aseguró que la mesa y todas las opiniones, les permitirán crear iniciativas y programas que beneficien a la sociedad y a los atletas. “Vamos a ver de qué manera podemos hacer posible estas iniciativas y poder reformar la Ley general de cultura física y deporte. Poder de alguna manera fortalecer que eso es lo que nos va a llevar a abrir más mecanismos. Uno de los temas que más me ha interesado en esta legislatura es incrementar las horas de educación física en las escuelas”.

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