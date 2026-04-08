MLS, la gran debilidad de André Jardine: seis victorias en 16 partidos

América empató ante Nashville y quedó obligado a ganar en el Azteca, en una serie donde el gol de visitante favorece al club estadounidense

América se juega la vida ante Nashville en el Azteca | Reuters

América empató 0-0 ante Nashville SC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en el Geodis Park. El equipo de André Jardine mantuvo la posesión en varios tramos, pero no logró generar profundidad ni concretar sus oportunidades, mientras que el conjunto estadounidense tuvo las llegadas más claras y exigió a Rodolfo Cota para sostener el empate sin goles.

El resultado dejó abierta la eliminatoria, pero con un matiz relevante: Nashville cuenta con ventaja por el criterio de gol de visitante, al mantener su portería en cero en casa. El club de Coapa está obligado a ganar en el Estadio Azteca el 14 de abril para avanzar a semifinales y mantener vivo su principal objetivo de la temporada, la Concachampions, torneo que no ha podido conquistar bajo la gestión de Jardine.

El contexto inmediato refuerza una tendencia que ha marcado el ciclo del técnico brasileño. Los clubes de la MLS se han convertido en un obstáculo recurrente para América en torneos internacionales y competencias binacionales. En 16 partidos dirigidos ante equipos estadounidenses, Jardine suma seis victorias, con choques particulares que derivaron en eliminaciones directas.

Los penales en la Leagues Cup

La primera eliminación significativa ocurrió en la Leagues Cup 2023, en los octavos de final ante el mismo Nashville. América vino de atrás en el tiempo agregado con un gol de Julián Quiñones al 94 para poner el 2-1, pero Sam Surridge empató al 99 para enviar el partido a penales. En la tanda, los fallos de Miguel Layún y Jonathan dos Santos marcaron la eliminación, en una serie donde Las Águilas habían celebrado la victoria, pero un penal atajado por Luis Ángel Malagón fue repetido porque se había adelantado.

Un año después, en la Leagues Cup 2024, los azulcremas alcanzaron los cuartos de final, donde enfrentaran a Colorado Rapids. Tras un empate sin goles en el tiempo regular, la serie también se definió en penales. El equipo mexicano tomó ventaja inicial, pero el fallo de Igor Lichnovsky igualó la tanda, que se extendió hasta la muerte súbita y llegó hasta los cobros de los porteros. Zack Steffen anotó el 9-8 para Colorado y Malagón erró su disparo, confirmando otra eliminación ante un club de la MLS.

LAFC los deja sin Mundial de Clubes

Igor Jesús, tirando un balde de agua fría en la afición azulcrema | Reuters

La eliminación de mayor impacto se registró en 2025, cuando América enfrentó a LAFC por un boleto directo al Mundial de Clubes de 32 equipos. El equipo mexicano tomó ventaja con un gol de Brian Rodríguez al minuto 64, pero Igor Jesus empató al 89 para enviar el partido al tiempo extra. En el minuto 115, Denis Bouanga marcó el gol definitivo que clasificó al conjunto angelino y dejó fuera a los de Coapa del torneo internacional, que fue ganado por el Chelsea

Leagues Cup 2025: tres partidos sin ganar

En la Leagues Cup 2025, el equipo de Jardine volvió a quedar fuera en fase de grupos tras enfrentar a Real Salt Lake, Minnesota United y Portland Timbers. Los tres partidos terminaron empatados y, aunque el equipo ganó dos tandas de penales, no sumó los puntos suficientes para avanzar a cuartos de final dentro del formato del torneo, consolidando otra actuación sin victorias en tiempo regular ante rivales de la MLS.

La única excepción en este historial fue la Campeones Cup 2024, donde Las Águilas se coronaron ante Columbus Crew, campeón de la MLS. El encuentro en Estados Unidos, terminó empatado 1-1 y se definió en penales, con dos atajadas de Malagón y el cobro definitivo de Néstor Araujo que les dio el campeonato. Sin embargo, incluso con el título, el equipo no logró ganar el partido en el tiempo reglamentario.

Los resultados de André Jardine vs clubes de la MLS:

América 4-0 St. Louis City | Leagues Cup 2023 | Fase de Grupos

América 1-4 Columbus Crew | Leagues Cup 2023 | Fase de Grupos

Chicago Fire 0-1 América | Leagues Cup 2023 | Dieciseisavos de Final

América 2-2 (5-6) Nashville SC | Leagues Cup 2023 | Octavos de Final

New England Revolution 0-4 América | Concacaf Champions Cup 23/24 | Cuartos de Final Ida

América 5-2 New England Revolution | Concacaf Champions Cup 23/24 | Cuartos de Final Vuelta

América 4-2 St. Louis City | Leagues Cup 2024 | Octavos de Final

América 0-0 (7-9) Columbus Crew | Leagues Cup 2024 | Cuartos de Final

Columbus Crew 1-1 (4-5) América | Campeones Cup 2024 | Final

LAFC 2-1 América | Clasificatorio Mundial de Clubes

América 2-2 (1-3) Real Salt Lake | Leagues Cup 2025 | Fase de Grupos

América 3-3 (8-7) Minnesota United | Leagues Cup 2025 | Fase de Grupos

América 1-1 (5-3) Portland Timbers | Leagues Cup 2025 | Fase de Grupos

Philadelphia Union 0-1 América | Concacaf Champions Cup 25/26 | Octavos de Final Ida

América 1-1 Philadelphia Union | Concacaf Champions Cup 25/26 | Octavos de Final Vuelta

Nashville SC 0-0 América | Concacaf Champions Cup 25/26 | Cuartos de Final Ida

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