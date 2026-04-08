Isaac del Toro en vivo: transmisión etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 8 de abril
El ciclista mexicano recuperó posiciones tras la etapa 2 y busca aprovechar el circuito de Basauri para meterse en la lucha por el título
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco 2026: clasificados de etapa 2
La segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 confirmó el nivel de exigencia de la competencia, con un recorrido de 164.1 kilómetros entre Pamplona-Iruña y las Cuevas de Mendukilo marcado por la montaña y los constantes ataques. El gran protagonista volvió a ser Paul Seixas, quien defendió su liderato con autoridad tras lanzar un ataque decisivo en el ascenso a San Miguel de Aralar, donde rompió el grupo de favoritos y encaminó su victoria de etapa.
Isaac del Toro, por su parte, tuvo una actuación destacada en un terreno que exigía resistencia y lectura de carrera. El mexicano se mantuvo activo dentro del grupo principal junto a nombres como Primoz Roglic, Florian Lipowitz y Juan Ayuso, formando parte de los movimientos estratégicos que buscaban descontar la ventaja del líder. Incluso, tras el ataque de Seixas, Del Toro reaccionó y llegó a recortar diferencias en la subida, colocándose momentáneamente en persecución directa.
Sin embargo, la falta de coordinación en el grupo perseguidor permitió que el francés mantuviera su ventaja hasta la meta, donde firmó una nueva exhibición para consolidarse en la cima de la clasificación. Del Toro cerró la etapa en la posición 11, a +1:43 del líder, resultado que le permitió escalar posiciones importantes en la general.
Tras dos jornadas, el ciclista mexicano se ubica en el octavo lugar de la clasificación general, a +2:44 de Seixas, dejando claro que se mantiene en la pelea dentro de la Itzulia Basque Country. Su desempeño en esta etapa reafirma su capacidad para competir ante los mejores y lo perfila como uno de los nombres a seguir en el resto de la carrera.
Clasificación Etapa 2 | Vuelta al País Vasco 2026:
1.Paul Seixas | 4:11:48
2. Mattias Skjelmose | +1:25
3. Primoz Roglic | +1:25
4. Cian Uijtdebroeks | +1:25
5. Ben Tulett | +1:25
6. Alex Baudin | +1:25
7. Ion Izagirre | +1:25
8. Florian Lipowitz | +1:25
9. Clement Champoussin | +1:31
10. Harold Tejada | +1:43
11. Isaac del Toro | +1:43
Clasificación general Vuelta al País Vasco 2026:
1. Paul Seixas | 4:28:47
2. Primoz Roglic | +1:59
3. Florian Lipowitz | +2:08
4. Mattias Skjelmose | +2:14
5. Ben Tulett | +2:27
6. Alex Baudin | +2:31
7. Ion Izagirre | +2:36
8. Isaac del Toro | +2:44
9. Harold Tejada | +2:48
10. Cian Uijtdebroeks | +3:01
Vuelta al País Vasco 2026: equipos y lista de salida de la etapa 3
La etapa 3 contará con la participación de los principales equipos del ciclismo internacional, incluyendo al UAE Team Emirates, donde Isaac del Toro tiene un papel relevante dentro de la estructura. El pelotón mantiene a los corredores que completaron las primeras etapas, con los favoritos listos para continuar la batalla por la clasificación general. En esta fase de la competencia, cada equipo comenzará a definir su estrategia, ya sea para proteger a sus líderes o buscar protagonismo en fugas que puedan cambiar el rumbo de la carrera.
LISTA DE SALIDA POR EQUIPOS
– Soudal Quick-Step: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan Van Wilder, Ethan Hayter.
– XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco.
– Groupama – FDJ United: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas.
– UAE Team Emirates-XRG: Isaac del Toro, Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler.
– Lidl – Trek: Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons.
– Red Bull – BORA – hansgrohe: Primož Roglič, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog.
– Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre.
– Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo.
– Equipo Kern Pharma: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz.
– Movistar Team: Cian Uijtdebroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adrià, Javier Romo.
– Team Picnic PostNL: Frank Van Den Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Björn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri.
– Bahrain – Victorious: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter
– Alpecin – Deceuninck: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito.
– Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen.
– Cofidis: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin.
– Caja Rural – Seguros RGA: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López.
– Euskaltel – Euskadi: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi.
– EF Education – EasyPost: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw, Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Leonard.
– INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera.
– Team Visma | Lease a Bike: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli.
– Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Træen.
– Lotto Intermarché: Mathieu Kockelmann, Matthew Fox, Felix Ørn-Kristoff, Robin Orins, Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann.
¿A qué hora inicia la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 8 de abril?
La etapa 3 de la Itzulia Basque Country 2026 se disputa este miércoles 8 de abril y está programada para iniciar alrededor de las 07:30 horas, tiempo del centro de México. Se espera que la jornada tenga una duración aproximada de cuatro horas, por lo que la llegada a meta podría darse cerca de las 11:00 a 11:30 horas, dependiendo del ritmo de carrera. Este horario permite seguir la etapa completa desde la salida hasta el cierre, donde suelen definirse las diferencias entre los favoritos y los movimientos clave en la clasificación general. Toda la jornada la podrás seguir en vivo a través de Claro Sports en su multiplataforma digital.
¡¡¡BIENVENIDOS Y GRAN MIÉRCOLES!!! Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026
La Vuelta al País Vasco 2026 continúa con una jornada clave y aquí te damos la bienvenida a la transmisión en vivo de la etapa 3, donde el pelotón afronta el exigente circuito de Basauri que puede comenzar a marcar diferencias importantes en la clasificación general. Isaac del Toro buscará mantenerse competitivo y aprovechar el terreno para recortar tiempo frente a los líderes. Tras dos etapas intensas, la carrera entra en un punto donde la estrategia y la resistencia comienzan a ser determinantes. El ciclista mexicano se mantiene en la pelea y hoy tendrá una nueva oportunidad para escalar posiciones en una jornada que combina desgaste, táctica y posibles ataques en los momentos decisivos.