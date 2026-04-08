Isaac del Toro en vivo: transmisión etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 8 de abril

Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco 2026: clasificados de etapa 2

La segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 confirmó el nivel de exigencia de la competencia, con un recorrido de 164.1 kilómetros entre Pamplona-Iruña y las Cuevas de Mendukilo marcado por la montaña y los constantes ataques. El gran protagonista volvió a ser Paul Seixas, quien defendió su liderato con autoridad tras lanzar un ataque decisivo en el ascenso a San Miguel de Aralar, donde rompió el grupo de favoritos y encaminó su victoria de etapa.

Isaac del Toro, por su parte, tuvo una actuación destacada en un terreno que exigía resistencia y lectura de carrera. El mexicano se mantuvo activo dentro del grupo principal junto a nombres como Primoz Roglic, Florian Lipowitz y Juan Ayuso, formando parte de los movimientos estratégicos que buscaban descontar la ventaja del líder. Incluso, tras el ataque de Seixas, Del Toro reaccionó y llegó a recortar diferencias en la subida, colocándose momentáneamente en persecución directa.

Sin embargo, la falta de coordinación en el grupo perseguidor permitió que el francés mantuviera su ventaja hasta la meta, donde firmó una nueva exhibición para consolidarse en la cima de la clasificación. Del Toro cerró la etapa en la posición 11, a +1:43 del líder, resultado que le permitió escalar posiciones importantes en la general.

Tras dos jornadas, el ciclista mexicano se ubica en el octavo lugar de la clasificación general, a +2:44 de Seixas, dejando claro que se mantiene en la pelea dentro de la Itzulia Basque Country. Su desempeño en esta etapa reafirma su capacidad para competir ante los mejores y lo perfila como uno de los nombres a seguir en el resto de la carrera.

Clasificación Etapa 2 | Vuelta al País Vasco 2026:

1.Paul Seixas | 4:11:48

2. Mattias Skjelmose | +1:25

3. Primoz Roglic | +1:25

4. Cian Uijtdebroeks | +1:25

5. Ben Tulett | +1:25

6. Alex Baudin | +1:25

7. Ion Izagirre | +1:25

8. Florian Lipowitz | +1:25

9. Clement Champoussin | +1:31

10. Harold Tejada | +1:43

11. Isaac del Toro | +1:43

Clasificación general Vuelta al País Vasco 2026:



1. Paul Seixas | 4:28:47

2. Primoz Roglic | +1:59

3. Florian Lipowitz | +2:08

4. Mattias Skjelmose | +2:14

5. Ben Tulett | +2:27

6. Alex Baudin | +2:31

7. Ion Izagirre | +2:36

8. Isaac del Toro | +2:44

9. Harold Tejada | +2:48

10. Cian Uijtdebroeks | +3:01