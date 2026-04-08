Cruz Azul, a un paso del fracaso en Concachampions: el LAFC domina la ida de los cuartos de final

El LAFC venció en casa con un 3-0 al Cruz Azul previo a la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions de este próximo martes 14 de abril

LAFC vence al Cruz Azul | Reuters: Kirby Lee-Imagn Images

La Concachampions 2026 dejó un golpe de autoridad en Los Ángeles. El LAFC se impuso con claridad 3-0 sobre Cruz Azul en el BMO Stadium, en la ida de los cuartos de final de este martes 7 de abril, suficiente para poner a La Máquina al borde de un fracaso internacional si no logra una remontada histórica en la vuelta del próximo 14 de abril. El conjunto angelino fue contundente y aprovechó cada oportunidad ante un rival que tuvo la posesión, pero nunca el control real del partido.

El equipo dirigido por Marc Dos Santos encontró la fórmula perfecta: orden defensivo y transiciones verticales. Aunque la Máquina Cementera dominó el balón durante amplios lapsos, especialmente en el arranque, el LAFC fue mucho más eficaz en el último tercio. Esa diferencia de enfoques terminó marcando el rumbo del encuentro, con los locales castigando cada desajuste defensivo del conjunto cementero.

El marcador se abrió al minuto 30, cuando Heung-Min Son apareció dentro del área para definir y poner en ventaja a los angelinos. A partir de ahí, el partido comenzó a inclinarse emocional y tácticamente a favor del LAFC, que encontró espacios ante la necesidad de Cruz Azul de adelantar líneas. Antes del descanso, Denis Bouanga asistió a Choinière para el 2-0, dejando en evidencia las fragilidades defensivas del equipo mexicano.

En la segunda mitad, el guion no cambió mucho. El equipo celeste mantuvo la posesión, llegando a registrar hasta el 70 por ciento, pero siguió sin profundidad ni claridad en el último toque. Por su parte, el equipo angelino apostó por administrar la ventaja y esperar el momento adecuado para liquidar, algo que consiguió al minuto 58 con una gran jugada individual de David Martínez, quien firmó su doblete tras una acción desde media cancha.

Con el 3-0 en contra, Nicolás Larcamón intentó ajustar con cambios y modificaciones tácticas, buscando amplitud por las bandas y mayor presencia ofensiva. Sin embargo, sus dirigidos se toparon constantemente con una defensa bien organizada y con la seguridad de Hugo Lloris bajo los tres postes. Incluso en los minutos finales, cuando Cruz Azul empujó con más ímpetu que ideas, el descuento nunca llegó.

El silbatazo final confirmó una derrota que complica seriamente las aspiraciones de Cruz Azul en la Concachampions. La obligación ahora será remontar en casa, donde necesitará al menos tres goles sin recibir para forzar la eliminatoria. Mientras tanto, el cuadro angelino viajará con una ventaja sólida y la confianza de haber dado un paso firme hacia las semifinales.

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