Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 7 de abril?

Los Rojos buscan sacarse el dominio que ha monstado el equipo Azul a lo largo de los últimos días

Exatlón se juega un nuevo Duelo de los Enigmas | @ExatlonMX

La competencia en Exatlón México 2026 entra en una fase determinante y este martes 7 de abril promete una jornada cargada de tensión con el esperado Duelo de los Enigmas. Antonio Rosique adelantó que la dinámica tendrá un giro especial, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores del reality.

La semana 28 comenzó con un golpe inesperado en la competencia. El equipo azul sorprendió al quedarse con dos pruebas clave, lo que cambió el panorama dentro de la contienda. Ahora, el conjunto rojo llega con la presión de responder en un momento donde cada punto puede marcar diferencia rumbo a la recta final.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver el Duelo de los Enigmas hoy 7 de abril?

El episodio de este martes 7 de abril se transmitirá a través de TV Azteca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La cobertura podrá seguirse por televisión abierta, así como en plataformas digitales de la televisora, donde los aficionados podrán conocer todos los detalles de la competencia en tiempo real.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas este martes en Exatlón y en qué consiste la competencia?

El Duelo de los Enigmas es una de las pruebas más atractivas del programa, ya que no solo pone en juego recompensas, sino también ventajas estratégicas que pueden influir en el rumbo de la semana.

De acuerdo con reportes y filtraciones previas, el equipo rojo podría imponerse en esta prueba, motivado por la necesidad de revertir los resultados recientes. La escuadra busca recuperar terreno tras haber sido superada en los desafíos anteriores.

Sin embargo, el equipo azul ha demostrado solidez en momentos clave. A pesar de contar con menos integrantes, su rendimiento colectivo ha sido determinante para mantenerse competitivo y complicar a sus rivales.

En paralelo, la jornada también incluye la disputa de una medalla en la rama femenil, un elemento que puede resultar clave en instancias decisivas. Sin algunas figuras habituales en competencia, otras atletas emergen como favoritas para quedarse con la presea.

La definición del Duelo de los Enigmas y el desenlace de la noche solo podrá confirmarse siguiendo la transmisión en vivo, en una jornada donde la balanza luce equilibrada y cualquier error puede ser determinante.

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