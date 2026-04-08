LAFC no se confía tras la goleada a Cruz Azul: “Es la mitad del partido”

El técnico canadiense valoró el 3-0 en el BMO Stadium, reconoció la dificultad del inicio y advirtió que la serie sigue abierta rumbo a la vuelta en México

Marc Dos Santos, DT de Los Angeles. (GETTY IMAGES VIA AFP)

El LAFC tomó ventaja clara en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 al imponerse 3-0 sobre Cruz Azul en el BMO Stadium. El resultado deja al equipo angelino cerca de las semifinales, aunque con un segundo partido pendiente el 14 de abril en México. El conjunto dirigido por Marc Dos Santos supo ajustar tras un inicio complicado para capitalizar su eficacia ofensiva.

El entrenador explicó que el dominio inicial fue del conjunto mexicano, que logró controlar el ritmo con balón y dificultó la presión alta. “No, ellos son un buen equipo. Son un equipo muy bueno y al principio controlaron muy bien el juego con el balón. Nos resultaba difícil presionarlos. Luego, cuando ganábamos el balón, su contrapresión era muy, muy buena y nos costaba salir de esa presión y encontrarnos en buenas posiciones; esa es la realidad”.

Dos Santos evitó profundizar en esos movimientos, pero reconoció que fueron determinantes para inclinar el partido. “Así que no fue nada que les pidiéramos a los jugadores, hay que darle crédito al rival por cómo salió. Luego ajustamos algo. Una vez que hicimos ese ajuste, del cual no quiero hablar para que nos siga ayudando…”. A partir de ese momento, el LAFC encontró espacios y fue contundente en las transiciones, marcando diferencias en el marcador.

La portería en cero, clave para Marc Dos Santos

Pese al resultado, el técnico mantuvo una postura mesurada sobre la eliminatoria. “Satisfecho. Claro, porque si me dices que antes del partido iríamos a ganar 3-0 contra un rival tan fuerte, claro que estamos satisfechos. Pero no viste celebraciones porque sabemos que es la mitad del partido”.

El funcionamiento colectivo fue uno de los puntos centrales en su análisis, especialmente en fase defensiva. “Sí, no pensamos demasiado en eso. En lo que pensamos es en que trabajamos colectivamente como equipo. Tenemos nuestros principios sin el balón en los que trabajamos durante la semana: la capacidad de defender nuestra área, de cerrar espacios en áreas críticas a nuestro alrededor. Luego está el liderazgo de Hugo”. El papel de Hugo Lloris fue clave para mantener el arco en cero.

El doblete de David Martínez

En lo individual, el entrenador se detuvo en el rendimiento de David Martínez, autor de un doblete. “Él es un crack. David es crack en su calidad técnica, su fuerza, su capacidad de cambiar de dirección con velocidad. Pero David no es un crack todavía cuando tiene que lucir durante 90 minutos, estar concentrado cuando no tenemos la pelota”.

Finalmente, Dos Santos enfatizó la exigencia emocional y física necesaria para competir en este tipo de escenarios. “Lo que les dije a los chicos antes del partido es que para ganar juegos así contra un rival como este no puedes ganar si no sufres como equipo y sufres de la buena manera, con un gran corazón. Usé una palabra fuerte en el vestuario, no quiero ofender a nadie, pero les dije que se necesita eso y empieza con los tres o cuatro de arriba”.

Te puede interesar