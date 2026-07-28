México suma un oro por equipos y tres podios individuales en la la Gimnasia Rítmica de Santo Domingo 2026

La delegación nacional se quedó con la medalla de oro en la competencia de 5 pelotas por equipos, además de subir al podio en las finales individuales de aro y pelota.

México sube a lo más alto del podio en la gimnasia | Claro Sports

México tuvo una jornada destacada en la Gimnasia Rítmica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde consiguió resultados importantes en distintas pruebas. La delegación nacional se quedó con la medalla de oro en la competencia de 5 pelotas por equipos, además de subir al podio en las finales individuales de aro y pelota.

El equipo mexicano confirmó su buen momento en la disciplina al imponerse en una de las pruebas más exigentes de la jornada. Con una puntuación de 26.150 unidades, México terminó en la primera posición, superando a Colombia, Cuba, Venezuela y Guatemala.

En la final de 5 pelotas, la representación nacional mostró coordinación y precisión para quedarse con el primer lugar del podio. Colombia obtuvo la medalla de plata con 20.150 puntos, mientras que Cuba completó el podio con 19.450 unidades.

La cosecha mexicana continuó en las pruebas individuales. En la final de aro, Ana Luisa Abraham se quedó con la medalla de oro después de registrar una puntuación de 25.650, resultado que la colocó por encima de la guatemalteca María Daniela González Maldonado, quien terminó segunda con 23.850 puntos.

El podio de aro también tuvo presencia de Costa Rica, con Gloriana de Jesús Sánchez Arguedas en la tercera posición gracias a sus 23.700 unidades. México además colocó a Marina Malpica en el sexto lugar con una calificación de 21.900 puntos.

En la final individual de pelota, Malpica Ramirez consiguió otra medalla para México al conquistar el oro con una puntuación de 25.350. La mexicana superó a su compatriota Desiree Portugal Luzania, quien obtuvo la plata con 23.300 unidades.

El podio de pelota lo completó la cubana Isabella Rojas Rojas con 23.200 puntos, mientras que la colombiana Oriana Viñas Pérez finalizó en la cuarta posición con 23.150 unidades. México volvió a demostrar profundidad al colocar a dos representantes en los primeros lugares de una misma prueba.

Con estos resultados, la gimnasia rítmica se convirtió en una de las disciplinas que aportó más alegrías para México en Santo Domingo 2026. La delegación nacional mantiene su objetivo de ampliar su cosecha de medallas y confirmar el dominio que ha mostrado durante la competencia regional.

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