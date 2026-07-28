Colombia vuela hacia el oro en Gimnasia de Trampolín en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Colombia celebró un nuevo título en Santo Domingo 2026 gracias a Nicole Castellanos, quien ganó el oro en gimnasia de trampolín con una destacada puntuación de 54.04.
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La delegación colombiana continúa sumando alegrías en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En la disciplina de gimnasia de trampolín, Nicole Castellanos conquistó la medalla de oro tras una brillante presentación, entregándole al país el primer título centroamericano en esta modalidad.
La gimnasta colombiana registró una puntuación de 54.04, suficiente para imponerse en una final muy reñida frente a las representantes de México. La medalla de plata fue para la mexicana, con 53.81, mientras que el bronce también quedó en manos del país norteamericano con 52.48, completando así el podio de la competencia.
El triunfo de Castellanos ratifica el crecimiento de Colombia en la gimnasia de trampolín, disciplina en la que la deportista ya había mostrado un destacado nivel durante la presente temporada internacional. Con este resultado, además, la delegación nacional sigue fortaleciendo su cosecha de medallas y mantiene la lucha por los primeros lugares del medallero general en Santo Domingo 2026.
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