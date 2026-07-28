UEFA critica el plan de FIFA de ‘vender’ el Mundial a empresas privadas: “Ninguno es dueño del fútbol”

La FIFA prometió en un comunicado de prensa que la Copa del Mundo a través de una empresa externa podría recaudar 4 mil 200 millones de dólares

UEFA y FIFA entran en una guerra por la Copa del Mundo | Reuters

La UEFA rechazó el plan de la FIFA para vender participaciones de la Copa del Mundo a empresas privadas tras considerar que el ente rector del fútbol internacional podría cruzar una línea que no le corresponde. La postura representa un rechazo frontal a la propuesta que presentó Gianni Infantino, presidente del organismo, durante las primeras horas de este martes 28 de julio y que ha provocado un terremoto entre las confederaciones.

De acuerdo con información de The Times de Londres, la FIFA trabaja en la creación de una entidad llamada “FIFA Forward Enterprise” (FFE), que podría asumir la gestión de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. El propio organismo confirmó la iniciativa mediante un comunicado de prensa, en el que aseguró que la empresa podría recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares para financiar programas de desarrollo vinculados al proyecto. Además, reiteró su compromiso de “seleccionar cuidadosamente inversiones a largo plazo con participaciones minoritarias sin derecho de control”.

La propuesta consiste, básicamente, en colocar la Copa del Mundo bajo la supervisión de una empresa externa. Sin embargo, la UEFA tardó apenas unas horas en rechazar la iniciativa de Gianni Infantino e hizo un llamado a todas las partes involucradas en el fútbol para confrontarla.

“Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se toma esto muy en serio. También deberían hacerlo todas las asociaciones nacionales de fútbol y todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y cualquier persona a la que le importe el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando existe una falta total de transparencia sobre quién obtiene beneficios económicos. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es algo que la FIFA pueda vender”, señala el texto del organismo europeo.

El reporte periodístico añade que la FIFA trabaja junto con J.P. Morgan y que, dentro de la cartera de posibles inversionistas, figura Thrive Eternal, empresa fundada por Joshua Kushner, cuyo hermano, Jared Kushner, es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Información complementaria de The Times señala que Gianni Infantino planea buscar la reelección como presidente de la FIFA el próximo año y, en caso de ganar, permanecerá al frente del organismo hasta 2031, tal como lo establecen los estatutos. Sin embargo, una vez concluido su último mandato, su siguiente objetivo sería convertirse en comisionado de la empresa que gestionaría la Copa del Mundo.

La Asociación de Aficionados al Fútbol (Football Supporters’ Association) también emitió un comunicado para respaldar la postura de la UEFA: “Esto no puede convertirse en un paso más en el intento de Gianni Infantino de remodelar el fútbol sin tener en cuenta a los aficionados ni al deporte en su conjunto“, señala el texto. “Apoyamos plenamente la declaración de la UEFA. Todos los organismos rectores, asociaciones nacionales, ligas, clubes, aficionados y partes interesadas tienen ahora la responsabilidad de unirse y proteger el futuro de nuestro deporte”.

Te puede interesar: