Kevin Quintero y Cristian Ortega hacen el 1 – 2 para Colombia en ciclismo de pista

Ambos protagonizaron la final de la velocidad individual masculina este martes, asegurando oro para la delegación’ cafetera’.

Kevin Quintero, ciclista colombiano/ @MinDeporteCol.

Este martes 28 de julio se vivió una jornada más del ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los pedalistas colombianos Kevin Quintero y Cristian Ortega arrasaron en las clasificatorias a la final por la velocidad individual masculina y protagonizaron la final, asegurando un oro más para la ‘Tricolor’.

Velocidad individual hombres

Primer heat: Cristian Ortega comenzó avanzando de primero en esta prueba, con cautela Kevin Quintero le seguía el paso sin darle ventajas a su rival, ambos se miraban fijamente, hasta que Ortega decidió bajar hasta que sonaba la campana, cuando por fin sonó Quintero lideró el envión, dicho esto Kevin se quedó con el primer heat en esta prueba de velocidad.

Segundo heat: parecido a lo que fue la disputa del primer heat, Kevin Quintero comenzó imponiéndose a su colega y compatriota, poco a poco se fue afianzando en la victoria, el de Palmira, Valle del Cauca finalmente se quedó con la medalla de oro, tras una imponente demostración de velocidad. Cristian Ortega abrazó a Quintero en una muestra de compañerismo, mientras ambos abrazaban la bandera ‘Tricolor’.

1-2 PARA EL CICLISMO COLOMBIANO!



Kevin Quintero🥇 y Cristian Ortega🥈 dominaron la prueba de la Velocidad masculina en la Pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. pic.twitter.com/dBqdSpwkxO — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) July 28, 2026

Ómnium mujeres: bronce para Colombia

En la continuidad de la actividad del ciclismo de pista en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la mexicana Yareli Acevedo no fue ajena al protagonismo y el favoritismo que se había generado alrededor de su nombre este martes. Dicho esto, se quedó con el oro en el ómnium de mujeres con 179 puntos.

La cubana Marlies Mejías fue plata con 158 puntos y finalmente Lina Hernández de Colombia completó el podio con 148 unidades, no se fue en blanco la antioqueña nacida en El Carmen de Viboral y se lleva el bronce para su casa.

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