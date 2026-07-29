Diriangén vs Plaza Amador, en vivo: partido de la Copa Centroamericana 2026

Sigue el partido entre Diriangén y Plaza Amador por la Copa Centroamericana.

Diriangén vs Plaza Amador, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

Diriangén vs Plaza Amador, transmisión en vivo | Exclusivo para Estados Unidos

La Copa Centroamericana 2026 pondrá frente a frente a Diriangén FC y Plaza Amador en un encuentro que marcará el inicio del recorrido de ambos en la fase de grupos. El conjunto nicaragüense buscará hacerse fuerte en casa para comenzar con tres puntos, mientras que el campeón panameño intentará trasladar al nuevo torneo el buen rendimiento que mostró en la edición anterior.

Diriangén jugará por cuarta vez la Copa Centroamericana y encadenará su tercera participación consecutiva después de conquistar el Torneo Apertura 2025 de Nicaragua. El club de Diriamba llega con la intención de dar un paso adelante en el certamen, ya que todavía no ha conseguido avanzar a la fase eliminatoria. Su experiencia en la competición incluye 12 partidos disputados, con un balance de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Plaza Amador, por su parte, afrontará su segunda presencia consecutiva en el campeonato tras proclamarse campeón del Torneo Apertura 2025 de Panamá. En su estreno continental sorprendió al finalizar como líder invicto de su grupo con puntaje perfecto, antes de quedar eliminado en los cuartos de final frente a Real España. Además, firmó un resultado histórico al convertirse en el primer equipo que venció a Alajuelense en la Copa Centroamericana, un antecedente que refuerza sus aspiraciones de volver a competir por los primeros puestos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Diriangén vs Plaza Amador hoy martes 28 de julio de 2026?

El encuentro entre Diriangén y Plaza Amador se disputará el martes 28 de julio a las 20:00 horas en el estadio Nacional, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Nicaragua y Panamá.

Alineaciones del Diriangén vs Plaza Amador para la jornada 1, al momento

Ni Diriangén ni Plaza Amador cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Alexander Vargas y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Diriangén : Victor Castro; Erick Telléz, Jeremy Emmons, Melvin Hernández, Anyelo Velásquez; Waldner Pineda, Jason Coronel, Jonathan Zapata; Harry Rojas, Luis Coronel y Matías Galvaliz. DT : Alexander Vargas

: Victor Castro; Erick Telléz, Jeremy Emmons, Melvin Hernández, Anyelo Velásquez; Waldner Pineda, Jason Coronel, Jonathan Zapata; Harry Rojas, Luis Coronel y Matías Galvaliz. : Alexander Vargas Plaza Amador: Samuel Castañeda; Kario Walters, Jimar Sánchez, Jafet Taivez, Julio Rodríguez; Ángel Valencia, Abdul Knight, José Murillo; Ricardo Phillips, Everardo Rose y Jorlian Sánchez. DT: Mario Méndez.

Antecedentes del Diriangén vs Plaza Amador

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Diriangén y Plaza Amador a lo largo de su historia.

Te puede interesar