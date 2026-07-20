España pone a temblar al mundo: un equipo acostumbrado a ganarlo todo… y una generación que apenas comienza

El análisis de lo que viene para España y Argentina tras la final de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 terminó con la selección española en lo más alto y la segunda estrella mundialista tras superar a Argentina en la final, la cereza en el pastel de una época dorada para el fútbol español porque lo han ganado todo.

Una España arrolladora porque resulta que solo Cabo Verde les pudo sacar un punto en este Mundial y fue en el primer partido. De ahí, dominó a placer, superó a cada uno de sus rivales y le tocó medirse a rivales de la máxima jerarquía como Portugal, Francia y Argentina, contrario a otros equipos que alcanzaron las semifinales.

Mucha felicidad, pero también mucha tranquilidad de los jugadores españoles. Al verlos salir en la zona mixta había alegría, pero fue una especie de ambiente de que ganaron el Mundial siendo superiores, pero con menor efusividad de salir gritando o cantando. Quizá en Madrid sea otra cosa, pero la selección española tomó la victoria con mesura.

Una mesura que podría explicarse porque en menos de cuatro años lo ganaron todo: los Juegos Olímpicos, la Nations League, la Eurocopa y ahora su segundo Mundial. Es un equipo que se acostumbraron a ganarlo todo, también a nivel de clubes, donde hay ganadores de las mejores ligas del mundo y de la Champions League. Son futbolistas ganadores, talentoso y lo mejor para España es que parece que el proyecto está comenzando porque jugadores como Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Nico Williams y otros más no han cumplido 25 años siquiera.

El entrenador de esta España que ganó todo es Luis de la Fuente, quien llegara a la Real Federación Española de Fútbol tras responder a una convocatoria que buscaba entrenadores para las selecciones juveniles. Nunca ha dirigido un equipo y no tenía experiencia en otra selección, pero fue el autor de este segundo campeonato del mundo. Es quien le dio solidez y futuro a la selección española.

Del otro lado, Argentina vive un cierre de ciclo al quedarse a la orilla del bicampeonato y la cuarta estrella, en la que apunta ser la última Copa del Mundo de Leo Messi. Se acaba una época de un grupo que fueron bicampeones de América y dos veces finalistas del Mundial. La incógnita ahora es saber si fue el último partido de Messi con la selección albiceleste y parece ser el final del ciclo de Scaloni, quien tiene contrato hasta diciembre, pero parece que no seguirá con la albiceleste. La imagen que dejan no es la mejor, por lo mostrado en el campo pero también por elementos como el asistente, el ‘Ratón’ Ayala, o Leandro Paredes, quienes agredieron a los españoles tras el partido. Una fantástica historia que llega a su final y viene un cambio de ciclo obligado para la albiceleste.

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