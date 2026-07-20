Jhon Jader Durán y Richard Ríos son oficialmente compañeros: Benfica anuncia fichaje del delantero

El equipo portugués confirma el fichaje del delantero ‘Cafetero’, quien estará por un año en el fútbol de dicho país.

Jhon Jader Durán, nuevo jugador del Benfica | Vizzor Image

El mercado de fichajes del fútbol europeo está en marcha y los colombianos son protagonistas alrededor del mundo. Uno de ellos es Jhon Jader Durán, quien tras varias idas y vueltas encontró equipo para seguir sumando minutos y ese es Benfica, uno de los elencos de mayor prestigio en Portugal.

Recordemos que el delantero colombiano viene de un corto paso por el Zenit, escuadra en la cual duró algo más de cuatro meses. Tras su salida del combinado ruso, el Al-Nassr, club al cual sigue perteneciendo, estaba en la tarea de encontrarle un nuevo rumbo, ya que la posibilidad de jugar allí no entraba en los planes.

Pues parece que todo salió bien y su futuro sigue estando en Europa, esto al cerrarse el negocio con el Benfica. Vale la pena mencionar que algunos rumores lo estaban llevando de nuevo a Turquía, inclusive se dijo que el atacante lo ofrecieron al Barcelona.

¿Por cuánto tiempo estará Jhon Jader Durán en Benfica?

Según se pudo conocer por medio de ambos clubes, el nacido en Medellín estará durante toda una temporada con Benfica en calidad de préstamo con opción de compra. Con Al-Nassr sigue teniendo contrato hasta junio del 2030. Esta será la primera experiencia del delantero en esa liga, pues ha pasado por el fútbol colombiano, inglés, estadounidense, turco, ruso y árabe.

“Quiero agradecer por el apoyo, por los mensajes que me han dejado en Instagram. Quiero retribuirles dentro del campo, quiero trabajar para retribuir todo ese amor que me han dado a través de los mensajes“, fueron las primeras palabras de Durán tras esta nueva etapa de su carrera.

🎙️ As primeiras palavras de Jhon Durán de vermelho e branco! pic.twitter.com/wwriuy9oiq — SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2026

Resta esperar que Jhon Jader sepa aprovechar esta nueva oportunidad que se le presenta, pues no es secreto que sus comportamientos le han cerrado puertas hasta en la Selección Colombia. El talento que tiene no es algo que esté en discusión, pero sí es la parte comportamental la que debe mejorar.

Por último, en Benfica estará compartiendo vestuario con Richard Ríos, pues él llegó al elenco portugués en julio del año pasado. A pesar de que se dice que tiene pretendientes, por ahora nada pasa de ser rumores y no se tiene conocimiento exacto de que pueda cambiar de aires.

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