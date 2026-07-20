Sigue la pretemporada de los gigantes de la Premier League, en vivo por Claro Sports
Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal y más inician una nueva temporada. Sigue sus amistosos en vivo por nuestra multiplataforma
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La espera terminó y comienza la pretemporada de los gigantes de la Premier League, una etapa en la que los clubes más importantes de Inglaterra comienzan a construir el camino hacia la temporada 2026/27.
Claro Sports llevará en vivo una de las coberturas más completas del verano con partidos desde Europa, Asia y Oceanía para que los aficionados sigan cada paso de Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham, y más equipos del fútbol inglés.
La transmisión estará disponible para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El inicio de nuevas eras en los banquillos
Uno de los principales focos estará sobre Liverpool, que inicia una nueva era con Andoni Iraola como entrenador tras el ciclo de Arne Slot. Los Reds afrontarán una exigente gira frente a Sunderland, Wrexham, Leeds United y Mónaco, encuentros que permitirán observar la adaptación del equipo al nuevo estilo de juego, además del rendimiento de sus incorporaciones y de los futbolistas que buscarán consolidarse antes del inicio oficial de la campaña.
Manchester City también estrenará proyecto deportivo con Enzo Maresca. Su principal compromiso de la pretemporada será frente al Inter de Milán, un duelo entre dos de los equipos más competitivos del fútbol europeo y una oportunidad para conocer las primeras variantes tácticas del nuevo cuerpo técnico. Arsenal, por su parte, medirá fuerzas con el Real Betis en otro atractivo enfrentamiento internacional que servirá para evaluar el crecimiento del conjunto londinense.
El Chelsea de Xabi Alonso también saltará a la acción, Los Blues enfrentarán a Western Sydney Wanderers, Tottenham, Juventus, Milan y Johor Tigers, además de los compromisos del Chelsea Femenil ante Auckland Femenil y A-League All Stars. Será una pretemporada de máxima exigencia para un club que buscará llegar en plenitud al arranque de la Premier League.
Por su parte, Tottenham también tendrá un calendario exigente con partidos frente a Auckland, Sydney FC y Chelsea, mientras que Manchester United cerrará la programación enfrentando al Leeds United en uno de los clásicos históricos del fútbol inglés. Everton y Newcastle protagonizarán otro de los encuentros más atractivos del calendario, mientras que Sunderland, Wrexham y Leeds aprovecharán estos compromisos para medir su crecimiento frente a rivales de primer nivel.
El Big Six, en la multiplataforma de Claro Sports
Más allá de los resultados, la pretemporada representa la primera oportunidad para ver a las nuevas incorporaciones, los cambios tácticos, las jóvenes promesas y las decisiones de los entrenadores antes del inicio oficial de la temporada. Cada partido ofrecerá información sobre el estado de forma de los equipos, los posibles cuadros titulares y los futbolistas que buscarán convertirse en protagonistas durante la campaña 2026/27.
No te pierdas ninguna transmisión de esta gira internacional. Vive todos los partidos en vivo por la multiplataforma de Claro Sports y sigue el camino de los gigantes de la Premier League antes del comienzo de una nueva temporada.
Liverpool vs Sunderland | Sábado 25 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 16:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 18:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas
Wrexham vs Leeds United | Sábado 25 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas
Tottenham vs Auckland FC | Sábado 25 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 21:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 22:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 23:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas (26 de julio)
Chelsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas
Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas
Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas
Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas
Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas
Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)
Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas
Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas