Sigue la pretemporada de los gigantes de la Premier League, en vivo por Claro Sports

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal y más inician una nueva temporada. Sigue sus amistosos en vivo por nuestra multiplataforma

Claro Sports presenta los mejores partidos amistosos del verano 2026 | Claro Sports

La espera terminó y comienza la pretemporada de los gigantes de la Premier League, una etapa en la que los clubes más importantes de Inglaterra comienzan a construir el camino hacia la temporada 2026/27.

Claro Sports llevará en vivo una de las coberturas más completas del verano con partidos desde Europa, Asia y Oceanía para que los aficionados sigan cada paso de Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham, y más equipos del fútbol inglés.

La transmisión estará disponible para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El inicio de nuevas eras en los banquillos

Uno de los principales focos estará sobre Liverpool, que inicia una nueva era con Andoni Iraola como entrenador tras el ciclo de Arne Slot. Los Reds afrontarán una exigente gira frente a Sunderland, Wrexham, Leeds United y Mónaco, encuentros que permitirán observar la adaptación del equipo al nuevo estilo de juego, además del rendimiento de sus incorporaciones y de los futbolistas que buscarán consolidarse antes del inicio oficial de la campaña.

Manchester City también estrenará proyecto deportivo con Enzo Maresca. Su principal compromiso de la pretemporada será frente al Inter de Milán, un duelo entre dos de los equipos más competitivos del fútbol europeo y una oportunidad para conocer las primeras variantes tácticas del nuevo cuerpo técnico. Arsenal, por su parte, medirá fuerzas con el Real Betis en otro atractivo enfrentamiento internacional que servirá para evaluar el crecimiento del conjunto londinense.

El Chelsea de Xabi Alonso también saltará a la acción, Los Blues enfrentarán a Western Sydney Wanderers, Tottenham, Juventus, Milan y Johor Tigers, además de los compromisos del Chelsea Femenil ante Auckland Femenil y A-League All Stars. Será una pretemporada de máxima exigencia para un club que buscará llegar en plenitud al arranque de la Premier League.

Por su parte, Tottenham también tendrá un calendario exigente con partidos frente a Auckland, Sydney FC y Chelsea, mientras que Manchester United cerrará la programación enfrentando al Leeds United en uno de los clásicos históricos del fútbol inglés. Everton y Newcastle protagonizarán otro de los encuentros más atractivos del calendario, mientras que Sunderland, Wrexham y Leeds aprovecharán estos compromisos para medir su crecimiento frente a rivales de primer nivel.

El Big Six, en la multiplataforma de Claro Sports

Más allá de los resultados, la pretemporada representa la primera oportunidad para ver a las nuevas incorporaciones, los cambios tácticos, las jóvenes promesas y las decisiones de los entrenadores antes del inicio oficial de la temporada. Cada partido ofrecerá información sobre el estado de forma de los equipos, los posibles cuadros titulares y los futbolistas que buscarán convertirse en protagonistas durante la campaña 2026/27.

No te pierdas ninguna transmisión de esta gira internacional. Vive todos los partidos en vivo por la multiplataforma de Claro Sports y sigue el camino de los gigantes de la Premier League antes del comienzo de una nueva temporada.

Liverpool vs Sunderland | Sábado 25 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 16:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 18:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas

Wrexham vs Leeds United | Sábado 25 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Tottenham vs Auckland FC | Sábado 25 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 21:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 22:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 23:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas (26 de julio)

Chelsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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