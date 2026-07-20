Boletos para Toluca vs Pumas, Apertura 2026 Liga MX: precios y dónde comprar entradas para la jornada 2

El Estadio Nemesio Diez abre sus puertas para un nuevo torneo, con el cuadro auriazul como primera visita al llamado Infierno de Toluca

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá uno de los enfrentamientos más atractivos de su calendario cuando Toluca reciba a Pumas en el Estadio Nemesio Díez. El duelo reunirá a dos equipos que llegan con objetivos importantes para el nuevo torneo y que continuará en la búsqueda de sumar puntos para lograr el objetivo de clasificar a la Liguilla.

Los Diablos Rojos llegan al compromiso después de vencer a las Chivas en calidad de visitante. En este partido, el conjunto encabezado por Antonio Mohamed utilizó a sus seleccionados, Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes fueron los encargados de anotar los tantos con los que los escarlatas arruinaron la fiesta rojiblanca en Guadalajara.

Por su parte, Pumas afrontará el encuentro con la intención de sumar sus primeros puntos luego de la mala imagen que dieron en su presentación en el Estadio Olímpico Universitario donde cayeron 0-3 ante los Tuzos del Pachuca. Cabe recordar que los universitarios vienen de disputar la final del Clausura 2026, donde terminó como subcampeón, y ahora buscará mantener esa experiencia para este nuevo semestre.

El partido entre Toluca y Pumas será una de las primeras pruebas importantes del Apertura 2026, por lo que los aficionados de ambos clubes ya buscan asegurar su lugar en las tribunas del Estadio Nemesio Díez. A continuación, te presentamos los detalles sobre la venta de boletos, precios y opciones para adquirir entradas.

Toluca vs Pumas, Apertura 2026 Liga MX: fecha, horario y precio de los boletos

El encuentro entre Toluca y Pumas correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026 se disputará este martes 21 de julio de 2026 en el Estadio Nemesio Díez, conocido también como La Bombonera. El duelo está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en un partido donde ambos equipos buscarán medir su nivel en el arranque del torneo.

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Los precios de los boletos varían dependiendo de la zona seleccionada dentro del inmueble mexiquense. Las entradas tienen un costo que va desde 550 pesos hasta los 3,700 pesos en paquetes especiales.

Tribuna Diablos N3 | $550

Tribuna Diablos N2-N1 | $620

General N2 | $770

General N1 | $830

Preferente N2 | $970

Preferente N1 | $1,050

Escarlata Alta | $1.050

Plateas | $1,300

VID Eurus + VID Plus | $3,700

Liga MX Apertura 2026: ¿Dónde comprar boletos para el partido Toluca vs Pumas de la Jornada 2?

Los aficionados interesados en asistir al partido entre Toluca y Pumas pueden adquirir sus entradas a través de la página web boletomovil, boletera oficial del conjunto escarlata a partir del domingo 19 de julio en punto de las 10:00 horas.

Por su parte, las entradas estarán disponibles en las taquillas del Estadio Nemesio Díez a partir de este lunes 20 de julio de 10:00 a 18:00 horas.

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