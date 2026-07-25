Matías Grande lidera el dominio mexicano en tiro con arco en Santo Domingo 2026

Los arqueros mexicanos enaltecieron sus actuaciones en la clasificación pese a las inclemencias de clima por el exceso de calor y humedad

México destacó en la clasificación de tiro con arco | @Conade

México comenzó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con resultados favorables en el tiro con arco. Durante las rondas de clasificación, Matías Grande terminó en el primer lugar de la prueba individual de recurvo, mientras que Dafne Quintero terminó en el tercer puesto en la modalidad de compuesto.

El desempeño de ambos arqueros se sumó al dominio colectivo de la delegación mexicana, que también ocupó la primera posición en las clasificaciones por equipos de recurvo varonil, recurvo femenil, recurvo mixto y compuesto femenil.

Pese a los resultados obtenidos, Grande reconoció que las condiciones climatológicas representaron uno de los principales obstáculos durante la jornada. El arquero mexicano explicó que el calor y la humedad obligaron a los competidores a mantener una atención constante en su alimentación e hidratación.

“Sí estuvo de batallarse. Estábamos muy pendientes de la hidratación y de comer una barrita, un plátano o algo, porque sí estaba pesado. La humedad y el calor estuvieron muy presentes”, señaló el primer clasificado de la modalidad de recurvo individual.

Grande también destacó que la ronda pudo completarse con mayor rapidez de lo habitual y valoró que la lluvia pronosticada no apareciera durante la competencia. Además, resaltó los primeros lugares obtenidos por México en la clasificación individual, por equipos y en la prueba mixta.

“Estoy muy contento con el resultado. Logré quedar primero en la clasificación, el equipo también terminó primero y en el mixto volvimos a clasificar en la primera posición”, agregó el arquero, quien buscará mejorar el resultado conseguido en los Juegos de San Salvador 2023.

Por su parte, Dafne Quintero coincidió en que el clima fue uno de los mayores retos en el inicio de las competencias. La mexicana explicó que el equipo realizó una preparación previa de 10 días en Mérida para adaptarse a las altas temperaturas, aunque reconoció que las condiciones en Santo Domingo fueron distintas.

“Fue una competencia con muchos retos, principalmente por las condiciones climatológicas. Nos acostumbramos un poco al calor y a la humedad, pero aquí se siente diferente, como si el sol quemara más”, expresó la líder de la clasificación individual de compuesto.

Quintero añadió que a las condiciones ambientales se sumaron los nervios por asegurar un lugar en la prueba mixta y una buena posición para las rondas individuales. También señaló que los largos traslados entre la sede de competencia y la villa deportiva obligarán al equipo a priorizar la recuperación antes de continuar con su participación.

“A los de compuesto nos toca tirar mañana por la tarde, pero los traslados son muy largos. Llegaríamos a la villa alrededor de las 11 u 11:30, así que por ahora estamos poniendo primero el descanso”, concluyó.

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