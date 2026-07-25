México encabeza el desfile inaugural de Santo Domingo 2026 por su legado en el centenario de la justa

La delegación mexicana busca crecer su legado en el medallero y llega a esta edición de los Juegos Centroamericanos con 4,200 preseas

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzaron oficialmente con la Ceremonia de Inauguración celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, escenario que reunió a las delegaciones participantes y marcó el inicio de una edición vinculada con los 100 años de historia de la competencia regional. El evento tuvo un significado particular para México, ya que la delegación nacional fue la primera en aparecer durante el desfile de países, en reconocimiento a que la primera edición se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1926.

El Comité Organizador abrió el programa con un espectáculo de luces dentro del inmueble, antes de dar paso a distintos números musicales. Artistas locales interpretaron el tema ‘Dominicano Soy 2026’, pieza elegida para acompañar uno de los momentos centrales de la ceremonia.

Tras las presentaciones artísticas comenzó el desfile de las delegaciones, con México al frente del contingente. La representación tricolor ingresó al Estadio Félix Sánchez entre aplausos, en una aparición que recordó el vínculo del país con el origen de la justa centroamericana y caribeña.

Los encargados de portar la bandera mexicana fueron Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, representante de tiro deportivo e integrante del equipo de clavados respectivamente. Ambos encabezaron el recorrido de la delegación durante su paso por la pista del estadio.

Celaya apareció con un atuendo completamente blanco, mientras que Rodríguez utilizó una blusa blanca y una falda verde. Los dos avanzaron con el lábaro patrio al frente del grupo mexicano, que completó su participación protocolaria durante la ceremonia.

El resto de los integrantes lució prendas en colores blanco y rojo. La mayoría utilizó camisa blanca y short rojo, aunque otros deportistas llevaron short blanco. La combinación mantuvo los colores de la representación nacional durante su recorrido por el estadio.

México llega a Santo Domingo 2026 con una amplia trayectoria dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación mexicana acumula alrededor de 4 mil 200 medallas en las 24 ediciones disputadas, cifra que la mantiene como una de las representaciones con mayor presencia histórica.

Además de organizar la primera edición en 1926, México recibió la competencia en la Ciudad de México en 1954 y 1990. Veracruz también fue sede en 2014, con lo que el país suma cuatro ediciones como anfitrión de la justa regional.

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