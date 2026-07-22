Toda la emoción de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 por Claro Sports

La justa regional reunirá a miles de atletas y tendrá un seguimiento especial de la delegación mexicana en la multiplataforma de Claro Sports

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, se vivirán por Claro Sports. Con una cobertura completa solo para México con 200 horas de transmisión en vivo y resúmenes diarios con lo más destacado de la jornada para llevar a los aficionados todos los detalles de la delegación mexicana en una de las competencias deportivas más importantes de la región. Con un equipo especializado y una amplia oferta de contenidos, la audiencia podrá seguir las historias, resultados y protagonistas del evento.

La capital de República Dominicana será el punto de encuentro para más de 6 mil atletas de 37 países de la región que competirán por las medallas y el reconocimiento dentro del deporte centroamericano. La actividad dará comienzo con la Ceremonia de Inauguración pactada para el 24 de julio y concluirá con la la Clausura de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo sábado 8 de agosto.

Santo Domingo asumirá nuevamente el reto de organizar una justa internacional, con instalaciones preparadas para recibir competencias de distintas disciplinas deportivas.

Santo Domingo se prepara para recibir a los mejores atletas de la región

La edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirá a más de 6 mil representantes de 37 países y territorios de la región, que competirán en 40 deportes y un total de 56 disciplinas y quienes buscarán destacar en una competencia que funciona como escenario para nuevos talentos y atletas consolidados.

Acompañaremos esta celebración deportiva con información constante, análisis, entrevistas y la cobertura para México de las competencias más importantes, acercando a los seguidores las historias que se generan dentro y fuera de los escenarios.

Una cobertura completa en la multiplataforma de Claro Sports

Con la experiencia adquirida en la cobertura de Juegos Olímpicos, Mundiales y competencias continentales, ofreceremos un seguimiento especial de Santo Domingo 2026 para que los aficionados no se pierdan ningún momento relevante. La cobertura incluirá 200 horas de transmisión exclusiva para México, con las competencias, resultados y actuaciones más importantes del evento.

La cobertura incluirá la actualidad de los atletas mexicanos, las actuaciones de las delegaciones latinoamericanas y los resultados que marcarán la historia de esta edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A través de nuestras distintas plataformas, te llevaremos la emoción del evento a los seguidores del deporte, con contenidos diseñados para conocer a los protagonistas y vivir cada competencia de cerca.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representarán una nueva oportunidad para celebrar el talento deportivo de la región, y Claro Sports estará presente para contar cada historia de esta gran competencia.

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