Paola Longoria impulsa salario base igualitario en el deporte profesional

La diputada busca que la Ley Federal del Trabajo garantice salarios base iguales para mujeres en el deporte profesional

Paola Longoria, en exclusiva para Claro Sports | @paolalongoria

La diputada federal, Paola Longoria, habló sobre la iniciativa que busca establecer salarios base igualitarios en el deporte profesional, con el objetivo de garantizar condiciones laborales más justas para las mujeres sin hacer distinción por género.

“Primero está en Comisión esa iniciativa, se tiene que discutir y a nosotros nos interesaría mucho que el dictamen salga a favor porque eso es una batalla que se trae desde mi compañera Patricia Mercado, desde la legislatura pasada que presentó primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, es ir y venir en ambas cámaras, lo importante es lo que se quiere lograr“, dijo en entrevista con Claro Sports.

En días pasados, la futbolista mexicana Charlyn Corral pidió durante la conferencia matutina presidencial que existan sueldos mínimos en la Liga MX Femenil, lo que volvió a poner el tema en el centro del debate público. La discusión, sin embargo, no es nueva, ya que distintas legislaturas y partidos han intentado impulsar medidas similares en años recientes.

“Anteriormente la gente no entendía, ay cómo pagarle lo mismo a un delantero, a una portera, no demeritamos, al final tienes tu lugar en la selección en la Liga que juegues, lo que nosotros estamos pidiendo es que el salario base sea de manera igualitaria y eso lo dictaminaría la Ley General del Trabajo“, explicó.

Longoria espera que la Comisión de Trabajo pueda dictaminar la iniciativa antes del receso legislativo, ya que de no hacerlo el Congreso retomaría las discusiones hasta septiembre. “Sería dar un gran logro, es dar otro paso a la igualdad, a la equidad de género”, aseveró.

La también raquetbolista profesional recordó que durante su carrera vivió de cerca las diferencias salariales entre hombres y mujeres dentro del circuito profesional, situación que marcó su postura actual sobre la necesidad de reformas en materia laboral dentro del deporte.

“Cuando un atleta se quiebra es cuando realmente entiendes lo que hay detrás de cada historia o cada título. En lo personal me tocó ver el tema de la desigualdad salarial desde pequeña en mi deporte, en donde los hombres siempre ganaban más, en los espacios de televisión primero eran ellos”, relató.

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