El Grande Americano y Dominik Mysterio brillan en Rey de Reyes 2026

‘La Leyenda de la lucha libre mexicana’ se quedó con la icónica espada, mientras que ‘Dirty’ retuvo el Megacampeonato

Con este resultado, Vikingo pierde la opción de retar por el cetro | @luchalibreaaa

La función Rey de Reyes 2026 de la AAA dejó varios momentos emocionantes durante la cartelera celebrada en Puebla. En esta jornada se defendieron campeonatos y se disputó el torneo que entrega la espada simbólica al ganador. El evento principal estuvo marcado por la defensa del Megacampeonato AAA de parte de Dominik Mysterio y la victoria de El Grande Americano en la final del torneo Rey de Reyes.

La lucha estelar presentó al vástago de Rey Mysterio contra Hijo del Vikingo, en una lucha sin descalificación, por el Megacampeonato. Durante el combate aparecieron integrantes de la facción conocida como “El Ojo”, quienes atacaron al campeón en distintos momentos. Dorian Roldán y Omos intervinieron en el encuentro, siendo el ganador de la Copa Bardahl quien aplicaría una contralona que dejó al campeón en una posición complicada frente a su rival.

Cuando el combate parecía inclinarse hacia ‘El Gran Jinete’, Mini Vikingo sorprendió al aparecer para interrumpir un ataque aéreo y tomar venganza contra el vástago de ‘El Vikingo’. Después de ese momento, ‘Dirty’ Dom respondió con un golpe ilegal contra Omos y logró liberar el camino para ejecutar un “619” (previo a varios sillazos sobre el descomunal gladiador) seguido de una plancha que selló la cuenta de tres sobre el retador.

Con el resultado, el Vikingo ya no podrá disputar nuevamente el campeonato mientras Mysterio continúe como monarca; mientras que ‘The King of the Luchadores‘ dejó en claro que, ni la pérdida del Campeonato Intercontinental ni la traición de Finn Bálor le afectaron en el objetivo de defender la corona máxima de la ‘Tres Veces Estelar’.

En un final de LOCURA, Dominik Mysterio derrota al Hijo del Vikingo y sigue como Megacampeón de AAA#AAAReyDeReyes pic.twitter.com/Sz14YweuEa — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 15, 2026

En el torneo Rey de Reyes 2026, el ganador fue El Grande Americano, quien se impuso en la final de la lucha de cuatro esquinas. En el combate también participaron La Parka, el Original Grande Americano y Santos Escobar, quienes estuvieron cerca de conseguir el triunfo en varios momentos del enfrentamiento.

El combate tuvo acciones fuera del ring e intervenciones que influyeron en el resultado. El ‘Original’ Grande Americano, tras llevar la reyerta con su ‘némesis’ a las gradas, fue esposado en una de las protecciones por Rayo y Bravo; mientras que la presencia del Hijo de Dr. Wagner Jr. afectó la participación de Santos Escobar, esto tras hacerle daño en sus manos con sillazos.

En el cierre del combate, El Grande Americano utilizó un cabezazo para dejar fuera de combate a La Parka y después repetir la acción sobre ‘El Hijo de El Fantasma’. Tras el impacto, el luchador cubrió a su rival para lograr la cuenta de tres y quedarse con la espada de Rey de Reyes.

Taaaaantas veces te pedi una 😭😭😭



El Grande Americano es el NUEVO Rey de Reyes#AAAReyDeReyes pic.twitter.com/42cKUZCDrT — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 15, 2026

Finalmente, en la lucha por el Campeonato Reina de Reinas, Lady Flammer defendió el título frente a Bayley, quien fue la que aceptó el reto abierto sobre el roster femenil de la WWE. Durante el combate intervinieron integrantes del grupo Las Tóxicas. Después de un doble rodillazo y la ejecución de su movimiento final “Fuego Infernal”, Lady Flammer consiguió la cuenta de tres para mantener la corona.

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