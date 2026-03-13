Árbitro convulsiona tras brutal golpe y los luchadores lo arrastran para continuar el combate

El referee Dallas Edwards fue hospitalizado tras recibir un fuerte golpe en un combate en Louisville; la empresa confirmó que está consciente y estable

El árbitro se encuentra estable tras ser hospitalizado | Creator Sports Network

El árbitro Dallas Edwards sufrió una emergencia médica durante una función de Ohio Valley Wrestling (OVW) celebrada el jueves en Kentucky, luego de recibir un fuerte impacto en la cabeza durante un combate. El oficial fue trasladado al hospital tras el incidente, que generó preocupación entre los asistentes y cuestionamientos por la forma en que se manejó la situación dentro del ring.

La escena ocurrió cuando el luchador Brendan Balling subió a la tercera cuerda para ejecutar un movimiento contra su rival Tony Evans. En el momento del salto, Evans tomó al árbitro Edwards y lo empujó hacia su oponente, provocando una colisión directa que terminó con el oficial golpeando con fuerza la lona.

El árbitro quedó tendido en el ring aparentemente inconsciente. Balling se acercó de inmediato para revisar su estado, pero el combate continuó durante varios segundos mientras el árbitro permanecía inmóvil sobre el cuadrilátero.

A referee had a legitimate seizure at OVW and he was just dragged and kicked out of the way so the match could continue until someone ran into the ring to check on him.



Awful awful stuff.



pic.twitter.com/LD7Chw6dQo — Self Made AO 💫 (@KXNGAO) March 13, 2026

La situación se agravó cuando Edwards comenzó a presentar convulsiones mientras aún se encontraba en la lona. En medio del caos dentro del ring, uno de los luchadores intentó apartarlo hacia una esquina para continuar la lucha, primero arrastrándolo por el cinturón y posteriormente empujándolo con el pie.

El incidente se difundió rápidamente en redes sociales después de que circularan fragmentos del video del momento, lo que provocó fuertes críticas hacia la promoción por no detener la lucha de inmediato. También surgieron cuestionamientos sobre los protocolos médicos y de seguridad durante los eventos en vivo.

Posteriormente, Ohio Valley Wrestling publicó un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud del árbitro y pedir respeto para su familia mientras continúa la evaluación médica: “Anoche durante la transmisión de Rise, el árbitro Dallas Edwards —miembro de la familia OVW— sufrió una emergencia médica durante la transmisión. OVW toma muy en serio la salud y el bienestar de todos nuestros talentos y estamos profundamente afectados por ver lesionado a uno de los nuestros.

“Dallas está alerta y mucho mejor. Pedimos a todos mantenerlo en sus pensamientos y oraciones y respetar la privacidad de él y su familia en este momento. Proporcionaremos una actualización cuando esté disponible y le deseamos una pronta recuperación”, indicó la empresa en su mensaje.

De acuerdo con publicaciones realizadas por personas cercanas al árbitro, Edwards sufrió una lesión cerebral que está siendo monitoreada por médicos, aunque se encuentra “despierto, coherente y en buenos ánimos”. También se compartió una fotografía del árbitro desde el hospital mostrando el pulgar arriba, señal que apunta a una evolución favorable mientras continúa su recuperación.

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