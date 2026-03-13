Moose se impone ante Cedric Alexander tras brutal combate en la Atlanta Street Fight

El enfrentamiento se volvió rápidamente un duelo de resistencia, con ambos luchadores intercambiando golpes devastadores

Cedric Alexander y Moose ofrecieron un combate salvaje y lleno de acción extrema en TNA Atlanta Street Fight, donde la violencia y los objetos se convirtieron en protagonistas. Desde el inicio, Moose dominó a Alexander, llevándolo al exterior del ring y utilizando sillas y una gran lata de basura como armas improvisadas. Alexander respondió con ingenio, utilizando tapas de basura y otros objetos para golpear a Moose, incluso simulando sacar una mesa del ring para provocar al público. El enfrentamiento se volvió rápidamente un duelo de resistencia, con ambos luchadores intercambiando golpes devastadores y maniobras arriesgadas que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos.

La pelea continuó con momentos espectaculares, incluyendo un intento de spear de Alexander que terminó con él atrapado en la lata mientras Moose lo golpeaba con una silla. A pesar del castigo, Alexander consiguió contraatacar con chair shots y un Spanish Fly, mostrando su capacidad de recuperarse en medio del caos. Moose respondió con una combinación de powerbombs y superplexes sobre pilas de sillas, lo que llevó la intensidad al límite y provocó una reacción impresionante del público, que no dejaba de corear por más acción extrema.

En la recta final, Moose logró imponer su fuerza y experiencia, preparando un spear a través de la mesa que finalmente le permitió cubrir a Alexander y llevarse la victoria. El combate destacó por el uso creativo de objetos, movimientos de alto riesgo y resistencia física de ambos luchadores, consolidando a Moose como un competidor implacable en este tipo de enfrentamientos. Aunque Alexander mostró gran coraje y técnica, Moose se llevó la ovación final gracias a un remate espectacular que selló su triunfo en TNA.

The Hardys provocan rendición de Sinner & Saint

Los legendarios hermanos Hardys volvieron a demostrar su experiencia sobre el ring al imponerse a Sinner & Saint, el equipo conformado por Travis Williams y Judas Icarus, en un combate sin título en juego. El enfrentamiento comenzó con gran intensidad y tuvo varios momentos destacados, incluido un espectacular dropkick de Williams sobre Matt Hardy impulsándose desde los hombros de su propio compañero, movimiento que por poco les da la victoria. Sinner & Saint dominaron brevemente el combate tras aislar a Matt, pero el veterano luchador logró reaccionar con un back body drop sobre Icarus que le permitió dar el relevo a Jeff Hardy y cambiar el ritmo del enfrentamiento.

El cierre del combate estuvo lleno de caos y acción con ambos equipos intercambiando ataques dentro y fuera del cuadrilátero. Williams fue enviado fuera del ring durante una intensa pelea entre los cuatro luchadores, mientras Matt conectó su clásico Side Effect y Jeff se preparó para ejecutar su característico Swanton Bomb desde lo alto. Sin embargo, el combate dio otro giro cuando Williams sacó a Matt del ring e Icarus evitó el impacto final. Tras un rápido intercambio de movimientos, Jeff reaccionó con una patada baja sobre Icarus, Matt aplicó el Twist of Fate sobre Williams, y finalmente Jeff cerró la contienda con su nueva llave de rendición, la “Spinal Destination”, obligando a Icarus a rendirse para sellar la victoria de The Hardys.

Indi Hartwell lanza reto por el título Knockouts en TNA

Indi Hartwell consiguió una contundente victoria sobre Kelsey Heather en un combate que mostró su determinación por escalar posiciones dentro de la división Knockouts de TNA. La luchadora australiana se impuso tras conectar su movimiento final, el Hurts Donut, luego de un duelo en el que ambas tuvieron momentos ofensivos. Heather intentó tomar ventaja con un split-legged bulldog e incluso buscó un moonsault desde la segunda cuerda, pero falló en el intento, lo que permitió que Hartwell respondiera con una ráfaga de clotheslines, un poderoso spinebuster y finalmente el castigo definitivo para lograr la cuenta de tres. Tras la lucha, Hartwell tomó el micrófono y dejó claro su objetivo, asegurando que no llegó a TNA solo para competir, sino para convertirse en campeona Knockouts, por lo que lanzó un mensaje directo al afirmar que Arianna Grace no merece el título y exigió una oportunidad para disputarlo.

Trey Miguel, Rich Swann y BDE apalean a Order 4

Trey Miguel, Rich Swann y BDE se impusieron a Mustafa Ali, John Skylar y Jason Hotch en un electrizante combate por equipos en TNA, un enfrentamiento que combinó acción aérea, fuerza y mucha estrategia dentro y fuera del ring. El encuentro comenzó con un brawl que se extendió fuera del cuadrilátero, donde Skylar y Hotch lanzaron a Miguel contra el borde del ring, mientras Order 4 intentaba dominar a BDE con ataques combinados. A pesar de los esfuerzos del trío contrario, BDE respondió con un pequeño paquete que casi le da la victoria, mientras Ali conectaba un dropkick sobre BDE, y Hotch lo castigaba con potentes clotheslines, manteniendo la intensidad del combate desde el inicio.

El regreso del show después de un breve corte publicitario no disminuyó la acción, ya que Swann se adueñó del ring con ataques espectaculares, incluyendo una rana al estilo RVD que casi le da el triunfo. Las intervenciones de los aliados y rivales elevaron la intensidad, con The Great Hards entrando al escenario para equilibrar la balanza, mientras se producían superkicks sincronizados y dives desde el exterior del ring. Miguel aprovechó la distracción de Tasha Steelz y Jada Stone para ejecutar maniobras aéreas impresionantes, incluyendo un sliding destroyer que dejó a varios rivales fuera de combate, y un suplex que demostró su dominio físico.

En la recta final, Miguel y sus compañeros dominaron a Order 4 con una combinación de ataques coordinados y movimientos de alto riesgo. Skylar intentó un slingshot spear que Miguel esquivó, lo que permitió aplicar el Shellshock seguido del Lightning Spiral, asegurando la victoria final para Miguel, Swann y BDE. La victoria consolidó al trío como una fuerza dominante dentro de TNA.

Elijah cae ante AJ Francis tras un springboard destroyer

AJ Francis logró una victoria impresionante sobre Elijah en un combate cargado de intensidad y momentos espectaculares en TNA. El enfrentamiento inició con Elijah tomando ventaja, lanzando a Francis fuera del ring con un clothesline y siguiéndolo con una plancha tipo springboard. Dentro del cuadrilátero, Francis respondió con fuerza, conectando su “Right Hand of God” según lo describió Hannifan, seguido de una rodilla en carrera que dejó a Elijah tambaleando. Ambos luchadores protagonizaron un intercambio de maniobras impactantes, incluyendo un Alabama Slam de Elijah y un intento de superplex que Francis transformó en un devastador springboard destroyer.

El cierre del combate estuvo lleno de caos y acción inesperada, cuando Elijah salió del ring y atacó a Francis con un superkick antes de arrojar un vaso a Frankie Kazarian en la mesa de comentaristas. Sin embargo, la reacción de Francis no se hizo esperar, recuperándose para aplicar un contundente chokeslam que selló la victoria final. Con esta victoria, AJ Francis reafirma su dominio dentro de la división y demuestra que puede superar a rivales peligrosos con una combinación de fuerza, técnica y resiliencia, dejando a Elijah derrotado y al público emocionado por la intensidad del encuentro.

Ricky Sosa debuta con victoria en TNA

Ricky Sosa hizo su esperado debut en TNA y AMC con un combate lleno de energía y espectacularidad frente a Brad Attitude. El público recibió con entusiasmo la entrada viral de Sosa, que lo posicionó como una verdadera estrella desde el inicio. El luchador sorprendió con un dropkick temprano, mientras Attitude respondía con un slingshot senton y un prolongado chinlock que buscaba desgastarlo. Sin embargo, Sosa no tardó en recuperarse, ejecutando un release German suplex y una serie de uppercuts en carrera, seguido de un moonsault desde la tercera cuerda que casi le da la victoria.

La acción se trasladó al exterior del ring cuando Attitude salió a la lona y Sosa lo siguió con una plancha impresionante, limpiando la zona con gran precisión. De regreso en el cuadrilátero, Attitude intentó un springboard cutter tras escapar de un Blue Thunder Bomb, pero Sosa reaccionó a tiempo y lo sorprendió con el mismo movimiento, el Blue Thunder Bomb, para asegurar la cuenta de tres y llevarse la victoria en su debut.

