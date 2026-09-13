Hijo del Dr Wagner Jr explica el reto de llevar la tradición de la máscara mexicana a WWE

Publicado por Gael Gonzalez Flores

El luchador reconoció que presentarse ante el público de Estados Unidos implica adaptar una de las tradiciones más importantes de la lucha libre mexicana

Triplemania 34 se llevará a cabo en dos países por primera vez. El Hijo del Dr. Wagner Jr. analiza el impacto de este cambio.
Hijo de Dr Wagner Jr explica la lucha libre actual. | @luchalibreaaa

Por primera vez, Triplemanía 34 tendrá actividades en dos ciudades de distintos países, una situación inédita para Triple A y que aumenta la relevancia de esta edición. El Hijo del Dr. Wagner Jr. reconoce lo que representa este cambio para la empresa, sobre todo en una etapa marcada por la llegada de WWE, que ha modificado parte de la dinámica para los luchadores mexicanos, quienes ahora también deben adaptarse a las costumbres y reacciones de una afición diferente a la que encuentran habitualmente en México. Lee la nota completa aquí.

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