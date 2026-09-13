Brest vs PSG, en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 4

El equipo de Luis Enrique busca su primera victoria de la temporada tras un inicio catastrófico. Sigue los detalles del juego al momento

Brest vs PSG, en vivo el fútbol de Francia | Claro Sports

La jornada 4 de la Ligue 1 llega a su fin hoy domingo 13 de septiembre con el partido entre el Stade Brestois y el PSG. ¡Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! El conjunto parisino visita al Brest con el objetivo marcado, luego de un flojo inicio de temporada 2026-27 en el que no conoce el triunfo. Los vigentes campeones de Francia llegan a la cita en la posición 15 de la tabla general con dos puntos, producto de dos empates y una derrota. Del otro lado unos locales que marchan invictos en el séptimo lugar con dos empates y un triunfo. ¡Vámonos con las acciones!

¿A qué hora inicia el Brest vs PSG hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido entre el Stade Brestois y el Paris Saint-Germain se jugará hoy domingo 13 de septiembre de 2026 en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México). El duelo pondrá fin a la jornada 4 de la Ligue 1 y tendrá como sede el Estadio Francis-Le Blé, ubicado en Brest, Francia.

Alineaciones del Brest vs PSG para la jornada 4, al momento

Brest.- Egil Selvik, Kenny Lala, Raphael Le Guen, Gautier Lloris, Bradley Locko, Joris Chotard, Hugo Magnetti, Kamory Doumbia, Pathé Mboup, Giovani Versini y Ludovic Ajorque.

Tous sur le pont ! 🫡⚓️



Voici le 1️⃣1️⃣ de départ pour affronter le PSG 👊



🤝 La Marine Recrute pic.twitter.com/QYtCZltsm6 — Stade Brestois 29 (@SB29) September 13, 2026

PSG.- Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Ferran Torres.

¿Dónde ver el Brest vs PSG en vivo? Canales de TV y streaming online

El Brest vs PSG se puede seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de FOX One. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del juego en nuestro tradicional minuto a minuto, con las estadísticas, jugadas más destacadas, resultado y goles al momento.

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