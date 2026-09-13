Brest vs PSG, en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 4
El equipo de Luis Enrique busca su primera victoria de la temporada tras un inicio catastrófico. Sigue los detalles del juego al momento
La jornada 4 de la Ligue 1 llega a su fin hoy domingo 13 de septiembre con el partido entre el Stade Brestois y el PSG. ¡Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! El conjunto parisino visita al Brest con el objetivo marcado, luego de un flojo inicio de temporada 2026-27 en el que no conoce el triunfo. Los vigentes campeones de Francia llegan a la cita en la posición 15 de la tabla general con dos puntos, producto de dos empates y una derrota. Del otro lado unos locales que marchan invictos en el séptimo lugar con dos empates y un triunfo. ¡Vámonos con las acciones!
¿A qué hora inicia el Brest vs PSG hoy 13 de septiembre de 2026?
El partido entre el Stade Brestois y el Paris Saint-Germain se jugará hoy domingo 13 de septiembre de 2026 en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México). El duelo pondrá fin a la jornada 4 de la Ligue 1 y tendrá como sede el Estadio Francis-Le Blé, ubicado en Brest, Francia.
Alineaciones del Brest vs PSG para la jornada 4, al momento
Brest.- Egil Selvik, Kenny Lala, Raphael Le Guen, Gautier Lloris, Bradley Locko, Joris Chotard, Hugo Magnetti, Kamory Doumbia, Pathé Mboup, Giovani Versini y Ludovic Ajorque.
PSG.- Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Ferran Torres.
¿Dónde ver el Brest vs PSG en vivo? Canales de TV y streaming online
El Brest vs PSG se puede seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de FOX One. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del juego en nuestro tradicional minuto a minuto, con las estadísticas, jugadas más destacadas, resultado y goles al momento.