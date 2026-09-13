¡Remontada de las Águilas! Benfica se salva del desastre ante el Gil Vicente

Un doblete de Vangelis Pavlidis fue más que suficiente para que Benfica termine con un 3-1 ante el Gil Vicente en el Estádio da Luz de Lisboa

Vangelis Pavlidis comanda la remontada del Benfica | AFP: De Melo Moreira



El Benfica sufrió más de la cuenta ante el Gil Vicente este 13 de septiembre en el Estádio da Luz, pero terminó por imponer su jerarquía con una remontada de 3-1. Vangelis Pavlidis volvió a asumir el protagonismo con un doblete y Gianluca Prestianni apareció en el tiempo agregado para sellar una victoria que permite a las Águilas mantenerse en la persecución del Porto en la Primeira Liga de Portugal.

Pese a la diferencia en el valor de ambas plantillas, el Gil Vicente salió sin complejos y encontró la forma de poner contra las cuerdas al conjunto local desde los primeros minutos. Héctor Hernández aprovechó un pase entre líneas al minuto 7 para quedar frente al arquero, cerca del manchón penal, y definió con frialdad para adelantar a los visitantes y alimentar la ilusión de dar una de las sorpresas de la jornada 6.

El Benfica tuvo que remar contracorriente ante un rival que, tras conseguir la ventaja, optó por replegarse y reducir los espacios. Marco Silva apostó por un 4-2-3-1 para intentar abrir la defensa del Gil Vicente, pero el conjunto visitante se mostró cómodo sin la pelota y complicó cada avance de las Águilas.

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La insistencia del Benfica finalmente encontró recompensa al minuto 28. Pavlidis aprovechó una serie de rebotes dentro del área y, con un toque sutil, levantó el balón por encima del arquero para marcar un gol de gran factura y devolver la igualdad al marcador.

El conjunto local mantuvo la presión durante el complemento, aunque el gol de la remontada se hizo esperar hasta el minuto 88. Pavlidis volvió a aparecer, esta vez desde el punto penal, para completar su doblete y darle al Benfica una ventaja que parecía definitiva cuando el partido se encaminaba hacia el empate.

El Gil Vicente acusó el golpe y se desfondó en los últimos minutos. Ya en el tiempo agregado, Gianluca Prestianni recibió el balón, avanzó de izquierda a derecha y sacó un disparo con la parte interna que terminó en el fondo de la red al 90+3. El argentino puso el 3-1 definitivo y sentenció una remontada que mantiene al Benfica en la pelea por la cima.

Con este resultado, el Benfica llegó a 16 puntos y se mantiene como sublíder de la Primeira Liga, a dos unidades del Porto. El Gil Vicente, por su parte, se quedó con siete puntos y cayó hasta la novena posición de la clasificación.

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