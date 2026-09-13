Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga por la fecha 10 del FPC.

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido válido por la décima jornada del Fútbol Profesional Colombiano que se llevará a cabo en el Estadio Deportivo Cali, dará inicio a partir de las dos de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde la una de la tarde.

Alineaciones Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026 II

Pereira: Juan Miguel Betancourth; Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Danielo Ortiz, Fabio Delgado; Ederson Moreno, Nicolás Rengifo, Jordy Monroy; Yuber Quiñones, Sebastián Urrea y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.

Juan Miguel Betancourth; Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Danielo Ortiz, Fabio Delgado; Ederson Moreno, Nicolás Rengifo, Jordy Monroy; Yuber Quiñones, Sebastián Urrea y Jhon Largacha. Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, Martín Rea, Fredy Hinestroza, Felix Charrupi; Leonardo Flores, Emerson batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons.. D.T.: Pablo Peirano.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

El favorito para el juego entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga, es el conjunto santandereano. La crisis que vive el ‘grande matecaña’ y la lucha del ‘leopardo’ por llegar al grupo de los ocho clasificados, le dan la primera opción a los dirigidos por el uruguayo Pablo Peirano.

Los orientados por Arturo Reyes están ubicado en la casilla 17 de la tabla de posiciones con seis puntos en seis partidos jugados. No obstante, ya han logrado cortar esa racha de no conocer la victoria por un largo periodo de tiempo. Este podría significar el partido bisagra que necesitan.

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