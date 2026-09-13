Sassuolo vs Juventus en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 4

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Sassuolo y Juventus por la fecha 4 de la Serie A.

Sassuolo vs Juventus, en vivo | REUTERS/Guglielmo Mangiapane

¿A qué hora inicia el Sassuolo vs Juventus hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido válido por la cuarta jornada de la Serie A que se llevará cabo en el MAPEI Stadium, dará inicio a partir de la 1:45 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 12:45 del medio día.

Alineaciones del Sassuolo vs Juventus para la jornada 4, al momento

Sassuolo: Arijanet Muric; Simone Cinquegrano, Jay Idzes, Fedde Leysen, Josh Doig; Kristian Thorstvedt, Nemanja Matic, Luca Lipani; Domenico Berardi, Armand Lauriente y Sebastiano Esposito. DT: Alberto Aquilani.

Arijanet Muric; Simone Cinquegrano, Jay Idzes, Fedde Leysen, Josh Doig; Kristian Thorstvedt, Nemanja Matic, Luca Lipani; Domenico Berardi, Armand Lauriente y Sebastiano Esposito. Juventus: Gugliemo Vicario; Pierre Kalulu, Bremer, Jhon Lucumí, Zeki Celik; Douglas Luiz, Teun Koopmeiners; Francisco Conceiçao, Kerim Alajbegovic; Nico González y Randal Kolo Muani. DT: Luciano Spalletti.

¿Dónde ver el Sassuolo vs Juventus en vivo? Canales de TV y streaming online

El juego entre los equipos dirigidos por Alberto Aquilani y Luciano Spalletti se podrá sintonizar por la pantalla de Disney+.

Te puede interesar: