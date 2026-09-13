Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 21: ¿Quién se llevó el triunfo este 13 de septiembre?

Enric Mas se quedó con el título de la tercera grande del año y Tobias Johhanessen, con la etapa 21.

Enric Mas, celebrando con el malliot rojo | AFP.

Enric Mas se quedó con el malliot rojo y se convirtió en el campeón de la edición de este año de la Vuelta a España. El podio lo completaron Primoz Roglic y Felix Gall, quien por un momento alcanzó a asustar al esloveno, quien se quedó sin piernas en los últimos kilómetros de la etapa 20. Sin embargo, el corredor del Redbull ya contaba con tiempo suficiente para ser el segundo de esta gran vuelta que finalizó, en esta oportunidad, en Granada, en donde Tobias Johannessen levantó los brazos en la línea de meta.

Así queda la clasificación de la Etapa 21 de la Vuelta a España 2026

La última etapa de la Vuelta a España 2026 tuvo un cierre emocionante en Granada. Tras una jornada tranquila en sus primeros kilómetros, la fuga tomó protagonismo y obligó al pelotón a acelerar en el tramo final. Con los tiempos de la general ya congelados, todo se redujo a una batalla por la victoria de etapa, que terminó en un ajustado sprint donde Tobias Halland Johannessen superó a Alessandro Romele y se quedó con el último triunfo de esta edición.

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tobias Johannessen (UXM) 2:54:08 2. Alessandro Romele (XAT) ” 3. Ramses Debruyne (APT) ” 4. James Brennan (TVL) ” 5. Bastien Tronchon (GFU) ” 6. Pello Bilbao (TBV) ” 7. Fin Ficher (RBH) ” 8. Axel Laurence (NIC) ” 9. Pau Marti (NCT) ” 10. Marco Brenner (TPC) ”

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Nombre Equipo Tiempo 1.Enric Mas Movistar Team 73:52:55 2.Primoz Roglic Team Red Bull – BORA – hansgrohe +2:15 3.Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:44 4.Richard Carapaz EF Education – EasyPost +6:54 5.Sepp Kuss Team Visma Lease a Bike +8:45 6.Oscar Onley Bahrain – Victorious Netcompany INEOS +9:28 7.Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +10:38 8.Clément Berthet Groupama – FDJ United +11:41 9.Cristian Rodríguez XDS Astana Team +11:59 10. Harold Tejada XDS Astana Team +12:51

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Cada etapa de La Vuelta a España tiene un ganador, que es el ciclista que cruza primero la línea de meta. La clasificación general se determina a partir de la suma de los tiempos registrados por cada corredor a lo largo de la competencia.El menor tiempo acumulado permite al líder portar el maillot rojo.

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