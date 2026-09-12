Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-II

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos al juego entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga.

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga, previa | Claro Sports

Sigue la acción de la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Pereira hace las veces de local en el Estadio Deportivo Cali para verse las caras con Atlético Bucaramanga. Un conjunto leopardo que viene de vivir una situación bastante tensa en este mismo recinto deportivo.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Pereira: Juan Miguel Betancourth; Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Richard Rentería, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy; Yuber Quiñones, Sebastián Acosta y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.

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Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, Aldair Gutiérrez, Fredy Hinestroza, Felix Charrupi; Leandro Flores, Emerson batalla, Fabián Sambueza, José Ortiz y Luciano Pons.. D.T.: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre ambos equipos necesitados, que es por la décima fecha del torneo finalización desde las 2:00 p.m., se podrá ver a través de la señal de televisión de Win Sports. Por otra parte, si desea verlo vía streaming, debe hacerlo por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Copa BetPlay (octavos de final).

03.09.2026 | Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín | Fecha 7.

31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira | Fecha 8.

21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira | Fecha 6.

31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira | Fecha 2.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 6.

09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 4.

03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 3.

30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros | Fecha 2.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá).

Asistente 1: Alexi Peña (Tolima).

Alexi Peña (Tolima). Asistente 2: Diego Moscoso (Bogotá).

Diego Moscoso (Bogotá). Cuarto árbitro: Edwin Medina (Risaralda).

Edwin Medina (Risaralda). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Carlos Díaz (Casanare).

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