Nic Nemeth termina con el sueño de Matt Hardy y retiene el TNA World Championship

El campeón sobrevivió a mesas, sillas y varios Twist of Fate antes de encontrar una salida en los segundos finales

Nic Nemeth conservó el Campeonato Mundial de TNA después de superar a Matt Hardy en una lucha sin descalificación que trasladó al cuadrilátero las últimas tensiones entre ambas familias. El combate comenzó con intercambio de golpes y rápidamente abandonó cualquier estructura tradicional: Matt utilizó las escaleras metálicas, sacó mesas debajo del ring y terminó enviando al campeón contra una de ellas con un suplex. Hardy continuó incorporando sillas y más mesas, mientras Nemeth respondió con ataques contra la barricada y aprovechó cada oportunidad para frenar la ofensiva del retador. Entre Side Effects, un superplex y un Fameasser, ambos estuvieron cerca de obtener la cuenta definitiva, pero ninguno consiguió cerrar la lucha durante la primera mitad del enfrentamiento.

Hardy tomó nuevamente el control cuando lanzó a Nemeth contra una mesa colocada en la esquina hasta romperla y posteriormente utilizó una silla alrededor del cuello del campeón antes de conectar un Twist of Fate. La cobertura parecía suficiente para terminar con el reinado de Nic, pero Ryan Nemeth apareció y sacó al árbitro del cuadrilátero antes de que completara la cuenta de tres. Matt respondió aplicándole un Twist of Fate a Ryan en ringside y volvió a castigar a Nic con el mismo movimiento, aunque esta vez el campeón consiguió colocar un pie sobre las cuerdas. El retador todavía tuvo tiempo de acomodar a Ryan sobre otra mesa y lanzarse con un codazo desde el apron, atravesando la estructura antes de regresar para buscar nuevamente el campeonato.

El desenlace mantuvo la misma dinámica de violencia cuando Nic respondió con un golpe bajo y posteriormente encontró una llave inglesa dentro de una caja de herramientas debajo del ring. Matt consiguió anticipar el primer intento y también recurrió a un golpe bajo para dejar al campeón vulnerable. Hardy buscó otro Twist of Fate que pudo sentenciar el combate, pero Nemeth logró escapar, tomó nuevamente la herramienta y golpeó a su rival con la llave inglesa. El árbitro realizó entonces la cuenta de tres para confirmar el resultado. Nic Nemeth derrotó a Matt Hardy y retuvo el Campeonato Mundial de TNA, aunque la intervención de Ryan y el uso del objeto metálico volvieron a incrementar el conflicto entre los Nemeth y los Hardy.

BDE vuelve después de desaparecer y traiciona los planes de Vincent y Dutch

Rich Swann consiguió una victoria sobre Vincent en un combate que terminó marcado por la inesperada reaparición de BDE, quien había sido secuestrado por The Righteous una semana antes y permanecía desaparecido desde entonces. Swann comenzó con velocidad, sorprendió a Vincent y conectó una dropkick, aunque su rival respondió rápidamente con derribos y un backbreaker para concentrar el castigo sobre la espalda. Vincent mantuvo durante varios minutos el control, mientras Dutch permanecía en ringside como una amenaza constante para Swann.

El panorama comenzó a cambiar cuando Swann respondió con golpes y logró sacar a Dutch del apron antes de lanzarse sobre él desde el poste. Dutch intentó recuperarse, pero terminó impactándose contra las escaleras metálicas, mientras Swann regresaba al cuadrilátero para continuar el combate. Sin embargo, el ex campeón conectó accidentalmente una patada al árbitro y dejó la lucha sin autoridad durante varios segundos. Vincent aprovechó la situación y estrelló a Swann de cara contra la lona, pero entonces BDE apareció caminando hacia el ring vestido completamente de blanco.

BDE entró al cuadrilátero y tomó a Swann de la cabeza mientras ambos se observaron por unos instantes, una escena que parecía anticipar un ataque contra él. En cambio, BDE sorprendió al conectar un cutter sobre Vincent y dejó tendido al integrante de The Righteous. Swann aprovechó inmediatamente la intervención, subió a la tercera cuerda y ejecutó un twisting splash. El árbitro recuperó el conocimiento justo a tiempo para realizar la cuenta de tres y confirmar la victoria de Rich Swann, mientras el extraño regreso de BDE abrió nuevas dudas sobre lo ocurrido durante su desaparición.

Brookside aprovecha el caos y vence a Gabby Forza

Xia Brookside consiguió mantener el Campeonato Mundial Knockouts de TNA después de derrotar a Gabby Forza en una defensa marcada por las intervenciones en los momentos finales. Forza recibió la oportunidad titular por decisión de Daria Rae, quien dejó fuera de la conversación a Indi Hartwell y colocó a la retadora frente a Brookside. Desde el inicio, la diferencia de fuerza favoreció a Gabby, quien derribó a la campeona, resistió un headlock y llegó a cargarla en un military press antes de que Brookside utilizara un piquete a los ojos para escapar.

Brookside consiguió frenar parcialmente el dominio de su rival con un codazo en carrera y una meteora en la esquina, pero Forza volvió a tomar el control con una combinación de poder. La retadora conectó un airplane spin que terminó en Samoan Drop, castigó a la campeona contra el esquinero y posteriormente aplicó el Oakla-gnome-a Stampede. La cobertura estuvo cerca de terminar con el reinado de Xia, aunque esta logró colocar un pie sobre la cuerda para interrumpir la cuenta. Ante el riesgo de perder el campeonato, Brookside tomó el cinturón e intentó abandonar la lucha.

El intento de retirada terminó cuando Indi Hartwell apareció en la rampa y obligó a Brookside a regresar al cuadrilátero. Daria Rae salió inmediatamente para confrontar a Hartwell y la discusión entre ambas captó la atención alrededor del ring. Xia aprovechó la distracción para golpear a Gabby Forza con el Campeonato Knockouts y posteriormente consiguió la cuenta de tres. Brookside conservó así el título, aunque su victoria quedó directamente ligada al uso del cinturón y al conflicto entre Hartwell y Rae, una situación que podría seguir influyendo en la disputa por el campeonato.

Jason Hotch vence a Special Agent 0 tras una inesperada rebelión contra Mila Moore

Jason Hotch terminó imponiéndose a Special Agent 0 en un combate condicionado desde el inicio por la presencia de Order 4 y por Mila Moore como árbitra especial. Zero atacó a su rival por la espalda apenas sonó la campana y utilizó su ventaja física para tomar el control, con golpes en la esquina, un suplex y un scoop slam. La situación se volvió todavía más complicada para Hotch cuando Moore comenzó a mostrar diferencias en sus conteos: tardó en bajar a la lona después de una cobertura de Jason, pero aceleró el movimiento cuando Special Agent 0 buscó la cuenta de tres.

Hotch consiguió reaccionar con una enzuigiri, aunque el arbitraje continuó interfiriendo en su intento por recuperar terreno. Moore incluso frenó de inmediato una serie de patadas de Hotch en la esquina, mientras mostraba mayor permisividad ante los ataques de Zero. Special Agent 0 respondió con un powerslam y un clothesline, pero Jason logró escapar de un military press para conectar chops, patadas y posteriormente un tornado DDT. El momento que pudo decidir la lucha llegó cuando Hotch ejecutó un frog splash desde la tercera cuerda, pero Moore ignoró deliberadamente la cobertura mientras revisaba sus uñas en lugar de iniciar el conteo.

La actitud de la árbitra provocó finalmente la aparición de Tasha Steelz, quien ingresó al cuadrilátero y derribó a Moore antes de quitarle la camiseta de referí. Moore abandonó la zona mientras Steelz tomó su lugar, cambiando por completo el escenario que hasta ese momento había favorecido a Special Agent 0. En medio de la confusión, Jason Hotch fue acreditado con la victoria sobre su rival, aunque el resultado quedó marcado por las intervenciones, el papel de Order 4 y un arbitraje que terminó convirtiéndose en el eje de todo el enfrentamiento.

Elayna Black supera las trampas de Heather y pone la mira en M by Elegance

Elayna Black dio otro paso en sus aspiraciones por acercarse al Campeonato Knockouts TV después de imponerse a Heather by Elegance, quien llegó al enfrentamiento después de que M by Elegance la ofreciera para disputar el combate. Black tomó el control desde los primeros minutos y llevó rápidamente a su rival hacia las cuerdas, hasta enviarla fuera del ring. Sin embargo, Heather encontró una oportunidad para cambiar el desarrollo de la lucha gracias a la intervención de Mr Elegance, quien distrajo a Black y permitió que su acompañada la derribara desde debajo del cuadrilátero.

Heather aprovechó ese momento para conectar un crossbody desde el poste y mantener la ofensiva una vez que ambas regresaron al ring. La integrante de Elegance castigó a Black y después recurrió a una variante del octopus para atacar uno de sus brazos, pero la maniobra no consiguió definir el encuentro. Elayna logró ponerse de pie y respondió con un Samoan Drop antes de recuperar el ritmo con varios clotheslines y una rodilla en carrera dirigida a la cabeza de su oponente. Black intentó entonces ejecutar el Blackout, aunque Heather consiguió interrumpir el movimiento con una patada al brazo y buscó una ofensiva desde la tercera cuerda.

La decisión de Heather de subir al esquinero terminó marcando el desenlace. Black logró apartarse y su rival cayó en una posición que abrió nuevamente la puerta para su movimiento final. Esta vez Elayna Black conectó el Blackout y consiguió la cuenta de tres para quedarse con la victoria. El resultado fortalece su camino hacia una posible oportunidad frente a M by Elegance, quien podría encontrar en Black a una de las primeras aspirantes para defender el Campeonato Knockouts TV.

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