¡Mustafa Ali no pudo recuperar el título! Jason Hotch se impone y sigue reinando en TNA

Jason Hotch perdió la primera caída ante Mustafa Ali, pero consiguió remontar y conservar el Campeonato Internacional de TNA

Jason Hotch retiene el cetro de TNA | @TNA

Jason Hotch consiguió retener el Campeonato Internacional de TNA después de imponerse a Mustafa Ali en una lucha de dos a tres caídas, durante una función que también contó con la defensa del Campeonato Mundial de Knockouts y un enfrentamiento para definir al próximo retador al título de la División X. El combate estelar terminó a favor de Hotch, quien logró remontar después de perder la primera caída y aprovechó una descalificación para igualar el marcador antes de conseguir la victoria.

Desde el comienzo, ambos luchadores intercambiaron ataques dentro y fuera del cuadrilátero. Ali tomó la iniciativa con una serie de castigos sobre su rival, aunque Hotch respondió con patadas y logró enviarlo hacia la zona de protección. La confrontación continuó alrededor del ring, donde el campeón utilizó las escaleras metálicas para intentar debilitar a su oponente.

Mustafa Ali consiguió la primera caída después de sorprender a Hotch con una cobertura, tras varios intercambios en los que ambos buscaron llevarse los tres segundos. El resultado obligó al campeón a reaccionar para evitar perder el cinturón, por lo que aumentó la presión sobre su adversario con ataques aéreos y movimientos desde las cuerdas.

La segunda caída llegó después de un incidente fuera del cuadrilátero. Hotch había conseguido derribar a Ali mediante un salto hacia el exterior, pero el retador utilizó el cinturón del Campeonato Internacional para golpearlo, situación que provocó su descalificación. Con esta decisión arbitral, el campeón igualó el enfrentamiento a una caída por luchador.

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En los minutos siguientes, Ali conectó una patada cuando Hotch intentaba atacarlo desde las alturas. Posteriormente, el campeón logró ejecutar un Spanish Fly y buscó la cuenta de tres, pero Mustafa consiguió levantar los hombros antes de que el árbitro completara el conteo. La definición llegó cuando Ali falló un intento de Swanton 450, lo que permitió a Hotch enviarlo contra uno de los esquineros. El campeón levantó a su rival sobre los hombros y lo castigó contra su rodilla para conseguir la tercera caída del enfrentamiento.

Con este resultado, Jason Hotch conservó el Campeonato Internacional de TNA, mientras que Mustafa Ali terminó sin recuperar el cinturón después de haber conseguido la ventaja inicial.

Indi Hartwell retiene el título de Knockouts y Cedric Alexander consigue una oportunidad por el Campeonato de la División X

La función también presentó tres enfrentamientos que dejaron una defensa del campeonato femenil, la definición de un contendiente al título de la División X y una victoria de Avery Styles. Indi Hartwell derrota a Xia Brookside y conserva el Campeonato Mundial de Knockouts

Indi Hartwell mantuvo el Campeonato Mundial de Knockouts de TNA tras vencer a Xia Brookside, quien concentró sus ataques en el brazo izquierdo de la campeona durante buena parte del enfrentamiento.

Brookside comenzó el combate con una ofensiva que incluyó golpes contra las escaleras metálicas y castigos sobre la extremidad de su rival. Esta estrategia impidió que Hartwell ejecutara algunos de sus movimientos, entre ellos el Hart’s Donut, debido a las molestias que presentaba en el brazo.

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La retadora también consiguió aplicar un Codebreaker y buscó la cuenta de tres, aunque Hartwell logró evitar la derrota. En la recta final, Brookside intentó ejecutar el Darkside, pero la campeona revirtió el movimiento y conectó el Hart’s Donut para conseguir la victoria por cuenta de tres.

Cedric Alexander gana la lucha de cuatro esquinas y será retador al título de la División X

Cedric Alexander consiguió una oportunidad por el Campeonato de la División X después de superar a Rich Swann, KC Navarro y Fabian Aichner en un enfrentamiento de cuatro participantes.

Durante el combate, los luchadores intercambiaron ataques y coberturas que fueron interrumpidas por sus adversarios. Navarro consiguió conectar su movimiento 305 sobre Aichner, mientras que Swann también tuvo oportunidades de llevarse la victoria.

La definición estuvo marcada por la intervención de Bear Bronson y Brian Myers, quienes ingresaron para atacar a Fabian Aichner. Myers conectó el Roster Cut y Bronson continuó con un Sidewalk Slam, lo que permitió a Alexander aprovechar la situación.

Cedric ejecutó un moonsault desde la tercera cuerda y consiguió la cuenta de tres sobre Aichner, resultado que lo convirtió en el próximo aspirante al campeonato de la División X de TNA.

Avery Styles supera a Joe Alonzo con Frankie Kazarian en su esquina

En otro de los enfrentamientos, Avery Styles derrotó a Joe Alonzo en una lucha individual, con Frankie Kazarian acompañándolo desde la zona exterior del cuadrilátero. Alonzo consiguió controlar algunos pasajes del combate mediante patadas, golpes y un intento de rendición. También conectó una Superkick cuando Styles buscaba ejecutar el Phenomenal Forearm, aunque no logró conseguir la cuenta de tres.

Styles respondió con una serie de ataques y evitó que su rival completara el Styles Clash. Posteriormente, logró ejecutar el Phenomenal Forearm desde las cuerdas y continuó con un Spiral Tap, movimiento con el que consiguió la cobertura y aseguró la victoria.

La función concluyó con Jason Hotch como ganador del combate estelar y todavía en posesión del Campeonato Internacional, mientras que Indi Hartwell conservó el cinturón de Knockouts y Cedric Alexander obtuvo el derecho de disputar el Campeonato de la División X.