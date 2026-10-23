Del amor al golpe: Almeyda enfrenta a Chivas y puede complicarle la Liguilla

El técnico argentino enfrentará al Rebaño Sagrado ya como técnicos del Monterrey en la jornada 14 del Apertura 2026

Matías Almeyda no oculta su amor por Chivas. | Claro Sports

Matías Almeyda encontró en Monterrey una nueva oportunidad para dirigir en el fútbol mexicano, pero hay un equipo que continúa ocupando un lugar especial en su historia: Chivas de Guadalajara.

Después de ocho años y medio de su salida del Rebaño Sagrado, el entrenador argentino se prepara para un reencuentro cargado de emociones, ahora como rival y al frente de Rayados. El duelo de la jornada 14 del Apertura 2026 enfrentará a Monterrey y Chivas en el Gigante de Acero, escenario donde Almeyda volverá a encontrarse con el equipo al que llevó al campeonato de Liga MX en 2017. Aunque actualmente encabeza el proyecto deportivo de Rayados, el argentino nunca ha ocultado el cariño que conserva por Guadalajara.

“Pasaron muchos años y esa afición sabe lo que han significado y significan para mí. Yo la hipocresía la dejo de lado y ese equipo es un equipo al cual quiero”, declaró Almeyda el 29 de mayo de 2026, durante su llegada a Monterrey. Sus palabras dejaron claro que cambiar de equipo no significaba olvidar una de las etapas más importantes de su carrera.

¿Por qué Matías Almeyda quiere tanto a Chivas?

La relación entre Matías Almeyda y Chivas va mucho más allá de los resultados deportivos. El argentino llegó a Guadalajara en 2015 y encabezó una etapa de éxitos que devolvió protagonismo al conjunto rojiblanco.

Su momento más importante llegó en el Clausura 2017, cuando conquistó el campeonato de Liga MX y terminó con una larga espera de títulos para el Rebaño Sagrado. Durante su gestión también consiguió la Copa MX, la Supercopa MX y la Liga de Campeones de Concacaf, consolidando una etapa que permanece en la memoria de los aficionados. Su identificación con la institución fue tan importante que, incluso después de abandonar el banquillo rojiblanco, Almeyda continuó expresando públicamente su afecto por el equipo.

Matías Almeyda no oculta su amor por Chivas. | Imago 7

¿Qué ha pasado con Matías Almeyda desde que salió de Chivas?

La carrera del entrenador argentino tomó distintos caminos después de terminar su etapa en Guadalajara. Primero llegó al San José Earthquakes de la MLS, donde dirigió durante varias temporadas. Posteriormente regresó al fútbol europeo para asumir el mando del AEK de Atenas, institución con la que conquistó la Liga y la Copa de Grecia.

Su trayectoria también incluyó una experiencia en el Sevilla de España, antes de regresar a México en mayo de 2026 para convertirse en entrenador de Monterrey. Con Rayados, Almeyda alcanzó la final de la Leagues Cup 2026, aunque perdió el campeonato frente al Toluca. Ahora busca consolidar su proyecto en la Liga MX y devolver al conjunto regiomontano a la pelea por los títulos.

¿Por qué Matías Almeyda es feliz en Monterrey?

Desde su llegada a Rayados, Almeyda ha destacado la importancia de sentirse respaldado para desarrollar su proyecto deportivo. El entrenador argentino encontró en Monterrey una institución con aspiraciones de campeonato y una directiva que lo considera una pieza importante en la construcción del equipo.

Aunque los resultados del Apertura 2026 han sido irregulares, el técnico continúa al frente del proyecto albiazul. Su identificación con Chivas tampoco representa una contradicción con su compromiso actual. Almeyda ha dejado claro que conserva el cariño por Guadalajara, pero su responsabilidad deportiva está con Monterrey.

¿Cuándo fue el último partido de Almeyda como entrenador de Chivas?

Matías Almeyda dirigió su último encuentro oficial de Liga MX con Chivas el 28 de abril de 2018, cuando el conjunto rojiblanco perdió 2-0 frente a León en la jornada 17 del Clausura 2018. Su salida de la institución se concretó posteriormente, después de una etapa marcada por títulos y una relación especial con los aficionados. Desde entonces, Chivas ha atravesado distintos proyectos deportivos sin volver a conquistar el campeonato de Liga MX.

Almeyda volverá a encontrarse con Chivas en el Gigante de Acero, el enfrentamiento entre Monterrey y Guadalajara tendrá un significado especial para el entrenador argentino. Por primera vez desde su salida del Rebaño, Almeyda tendrá la oportunidad de enfrentar al equipo con el que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Pero esta vez estará en el banquillo contrario, defendiendo los colores de Rayados y buscando una victoria importante en la recta final del Apertura 2026. Matías Almeyda no ha olvidado a Chivas. Sin embargo, cuando vuelva a encontrarse con el Rebaño Sagrado, el cariño quedará fuera de la cancha durante 90 minutos.