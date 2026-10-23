¡Remontada para la historia! Philadelphia 76ers rompe récords y LeBron James logra una marca inédita

Los 76ers remontaron una desventaja de 29 puntos ante Cleveland Cavaliers y terminaron con una racha de 466 partidos en la NBA

76ers y LeBron James rompen récords | Foto por EMILEE CHINN / GETTY IMAGES VIA AFP

Lo que parecía una derrota inevitable terminó convirtiéndose en una noche para los libros de historia de la NBA. Los Philadelphia 76ers pasaron de ser dominados por Cleveland Cavaliers a protagonizar una remontada que culminó con una victoria de 114-106 ante su afición, en un partido que cambió de rumbo después del descanso.

LeBron James también fue protagonista de una jornada que dejó varios récords en el camino. En su primera presentación como local con Philadelphia, el alero formó parte de una reacción que desafió las estadísticas de la liga y permitió a los 76ers conseguir su segundo triunfo de la temporada 2026-27, después de haber iniciado la campaña con una victoria sobre New York Knicks.

Philadelphia 76ers rompe varios récords

La victoria de Philadelphia tuvo un significado que fue más allá del marcador. Los 76ers consiguieron superar una desventaja de 29 puntos, algo que ningún equipo de la NBA había logrado en los últimos 466 partidos de temporada regular en los que se había presentado una diferencia de esa magnitud.

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Desde que comenzó el registro de jugada por jugada en la temporada 1996-97, Cleveland había ganado los 155 encuentros en los que llegó a tener una ventaja de al menos 29 unidades. En contraste, Philadelphia acumulaba 156 derrotas cuando se encontraba en esa situación.

Ambas estadísticas llegaron a su fin después de que los 76ers lograran revertir el marcador ante los Cavaliers, estableciendo la remontada de mayor diferencia para Philadelphia y la ventaja más amplia desperdiciada por Cleveland durante ese periodo.

El encuentro también modificó otro registro de la liga. Desde la implementación del reloj de posesión en la temporada 1954-55, los equipos que habían conseguido una ventaja de 20 puntos o más al descanso de su primer partido de la campaña acumulaban 65 victorias sin derrotas.

Cleveland llegó al medio tiempo con una diferencia de 24 unidades, pero no consiguió mantenerla durante los dos últimos periodos. Además, Philadelphia pasó de encontrarse 29 puntos por debajo a establecer una ventaja de nueve unidades, lo que representó un cambio de 38 puntos entre ambos extremos del encuentro.

LeBron James consigue la remontada de mayor diferencia en sus 24 temporadas

La victoria también permitió que LeBron James estableciera una marca personal en su temporada número 24 dentro de la NBA, al formar parte por primera vez de un equipo que logró recuperarse de una desventaja de 29 puntos.

Antes del enfrentamiento contra Cleveland, el jugador registraba 52 derrotas en partidos en los que sus equipos habían llegado a estar por debajo de esa diferencia, sin conseguir una sola victoria. En su debut como local con los 76ers, James aportó 17 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias y tres robos de balón, contribuyendo a la recuperación de Philadelphia durante la segunda mitad.

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El encuentro también tuvo un significado en su trayectoria, debido a que enfrentó a Cleveland Cavaliers, la franquicia con la que comenzó su carrera profesional en 2003 y conquistó el campeonato de la NBA en 2016.

La actuación del alero estuvo acompañada por el desempeño ofensivo de Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jaylen Brown, quienes asumieron parte de la responsabilidad en la remontada. Maxey encabezó la anotación de Philadelphia con 32 puntos y seis asistencias, mientras que Embiid terminó con 24 unidades y siete rebotes. Brown, por su parte, contribuyó con 21 puntos y ocho rebotes.