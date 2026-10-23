Daft Punk se une a la lista de bandas legendarias que tienen su propio set de LEGO: conócelo aquí

Se espera que el set empiece a ser comercializado en el 2027, aunque de momento se desconoce el precio que tendrá en México

Daft Punk se une al catálogo de coleccionables musicales | @LEGO

Daft Punk, uno de los dúos más representativos de la música electrónica, tendrá su propio set de LEGO en inspirada en la gira Alive 2007. Un espectáculo que se distinguió por su escenario en forma de pirámide. La compañía confirmó este jueves 22 de octubre el desarrollo de la colección, con las que Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem-Christo se unirán a otros artistas que han sido homenajeados mediante las famosas piezas coleccionables de construcción.

El anunció llegó acompañado de un cortometraje de 49 segundos en redes sociales, protagonizado pro versiones LEGO de los dos músicos franceses, quienes siguen un ladrillo rojo holográfico hasta encontrarse con una consola construida con bloques. La producción recupera elementos visuales y musicales asociados con los álbumes Discovery y Human After All, dos lanzamientos representativos de la dupla.

La colección nació de una propuesta realizada por el aficionado Patrick Harboun, conocido como RobotRock dentro de la plataforma LEGO Ideas. El proyecto consiguió los 10 mil votos necesarios para ser considerado por la compañía y finalmente recibió luz verde para convertirse en un producto final. Aunque el lanzamiento se relaciona con las novedades de 2027, aun no se ha confirmado una tentativa fecha de lanzamiento o precio.

¿Cómo será el set de LEGO de colección de Daft Punk?

La principal característica del set será una reproducción de la pirámide luminosa utilizada por Daft Punk durante Alive 2007, una estructura que se convirtió en parte de la identidad visual de la dupla. El diseño original contempla aproximadamente dos mil piezas, componentes transparentes, efectos de iluminación y un mecanismo giratorio que permitiría recrear algunos elementos del espectáculo de hace 19 años.

La propuesta también incluye minifiguras de los músicos Thomas Banglater y Guy-Manuel de Homem-Christo, reconocibles por sus cascos plateado y dorado, respectivamente. Sin embargo, LEGO aclaro que el modelo presentado por Harboun no corresponde necesariamente a la versión definitiva del producto, por lo que tanto la cantidad de piezas como los mecanismos y accesorios podrían modificarse antes de salir a la venta.

La historia del proyecto comenzó durante el confinamiento de 2020, cuando Harboun trabajó en la idea junto con su hijo. Ese mismo año ganó el concurso Music To Our Ears!, aunque su creación no llegó a las tiendas. En octubre de 2024 presentó una nueva versión y en 2025 consiguió las 10 mil votos que apoyaron e impulsaron su evaluación, hasta concretarse el anuncio oficial en este año. La colaboración también contempla otros productos, contenidos y experiencias relacionadas con la marca.

¿Quién es Daft Punk, qué música tocan y cuáles son sus grandes éxitos?

Daft Punk es una dupla francesa de música electrónica conformada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel Hemom-Christo, cuya identidad artística está estrechamente relacionada con los cascos robóticos, las composiciones electrónicas y los espectáculos audiovisuales a lo largo de su historia. Entre sus producciones destacan Discovery y Human After All, los dos álbumes que sirven como referencias musicales para el video promocional de LEGO. La gira Alive 2007 también constituye el punto de partida de la colección, especialmente por la reconocible pirámide que domina el escenario.

El grupo cuenta con múltiples éxitos a lo largo de los años, entre los que destacan Get Lucky, Harder, Better, Faster…, One More Time, Instant Crush, Giorgio by Moroder, Robot Rock y Technologic.

The Beatles, Rolling Stones y otras bandas legendarias que tienen su LEGO

Daft Punk no es la única agrupación o artista que forma parte de las colecciones musicales de LEGO, pues todo empezó con The Beatles en 2016, cuando se presentó el set Ideas 21306 Yellow Submarine, inspirado en la famosa obra del cuarteto británico y acompañados por minifiguras de sus cuatro integrantes. Cuatro años más tarses apareció el mosaico en honor a la banda de 2,933 piezas que permite construir el retrato de los músicos.

Durante 2022 la compañía que nació en Dinamarca amplió su catálogo con homenajes a otros artistas. Elvis Presley también forma parte de la colección, las Spice Girls, The Rolling Stones con la icónica boca con la lengua de fuera e incluso la boy band surcoreana, BTS.

En 2024 llegó Over the Moon with Pharrell Williams, desarrollado junto con el artista, mientras que Olivia Rodrigo recibió una línea de cinco productos anunciada para agosto de 2026. Con la confirmación del proyecto dedicado a Daft Punk, LEGO continúa ampliando sus colecciones vinculadas con la música y abre la posibilidad de que nuevas generaciones de aficionados puedan reconstruir algunos de sus espectáculos favoritos.