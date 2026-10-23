Avengers: Doomsday también juega la Serie Mundial 2026: ¿En qué entrada del Juego 1 se transmite un adelanto exclusivo?

La MLB confirmó que durante el Juego 1 entre Brewers y Rays se presentará un adelanto de Avengers: Doomsday, que llegará a los cines en diciembre

¿Cuándo se estrena el nuevo avance de Avengers: Doomsday? | @MLB

La Serie Mundial 2026 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays tendrá una participación del universo cinematográfico de Marvel durante su primer encuentro. La MLB confirmó que el partido inaugural del Clásico de Otoño incluirá un adelanto de Avengers: Doomsday, película que llegará a los cines en diciembre y que reunirá a personajes de distintas franquicias de superhéroes.

El anuncio se realizó antes del enfrentamiento programado para este viernes 23 de octubre en el American Family Field, donde los Brewers comenzarán la búsqueda del primer campeonato de su historia frente a los Rays. La colaboración entre la MLB y Marvel permitirá que los espectadores conozcan material de la producción durante la transmisión, aunque todavía no se ha revelado el contenido que se presentará ni el momento del partido en el que aparecerá

¿A qué hora es el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 Brewers vs Rays y dónde ver en vivo?

El primer partido de la Serie Mundial se disputará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de las señales de ESPN, FOX y TUDN, además de las opciones de transmisión de FOX Sports y las plataformas digitales que cuenten con los derechos correspondientes. Canal 9 y ViX también tienen contemplada la cobertura del partido.

El enfrentamiento marcará el regreso de Milwaukee a una Serie Mundial después de 44 años. Los Brewers disputaron por última vez el campeonato de las Grandes Ligas en 1982, mientras que Tampa Bay buscará conquistar su primer título después de sus participaciones en 2008 y 2020.

¿Se transmitirá material exclusivo de Avengers: Doomsday en el Juego 1 del Clásico de Otoño?

Sí. La MLB y Marvel anunciaron que los espectadores podrán ver un adelanto de Avengers: Doomsday durante el primer encuentro de la Serie Mundial 2026. La colaboración fue presentada el 22 de octubre mediante una publicación en redes sociales en la que participaron figuras de las Grandes Ligas.

En el video promocional aparecen jugadores como Bryce Harper, Jacob Misiorowski, Freddie Freeman, Randy Arozarena y Junior Caminero. La secuencia muestra a los beisbolistas sobre el terreno de juego antes de que el ambiente cambie y aparezca el símbolo de los Avengers.

Something’s coming … Tune in to World Series Game 1 for an exclusive preview of Avengers: Doomsday In theaters everywhere December 18 https://t.co/Uaj1aUbhAU — MLB (@MLB) October 22, 2026

Por el momento, no se ha confirmado si el material consistirá en un tráiler o en una selección de escenas de la producción. La película tendrá como antagonista a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., y abordará acontecimientos relacionados con el multiverso de Marvel.

¿A qué hora se transmite el adelanto de Avengers: Doomsday en la Serie Mundial de la MLB?

Aunque el primer partido entre Brewers y Rays comenzará a las 18:00 horas del centro de México, todavía no se ha confirmado el horario en el que se presentará el adelanto de Avengers: Doomsday.

La promoción difundida por la MLB y Marvel únicamente establece que el contenido se mostrará durante la transmisión del Juego 1, sin especificar si aparecerá al comienzo, entre entradas o durante alguna de las pausas del encuentro.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Avengers?

La nueva película de Marvel tiene programado su estreno en México para el 16 de diciembre de 2026, mientras que su lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el 18 de diciembre, de acuerdo con la información oficial de Disney.

La producción contará con Robert Downey Jr. en el papel de Victor von Doom, además de un reparto que incluye a Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan y Tom Hiddleston, entre otros intérpretes.

La película continuará con los acontecimientos del universo cinematográfico de Marvel y será parte de una historia que tendrá seguimiento en Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está contemplado para diciembre de 2027.

Antes de su llegada a los cines, los seguidores tendrán una oportunidad de conocer material de Doomsday durante el inicio de la Serie Mundial, donde Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays disputarán el primer encuentro por el campeonato de las Grandes Ligas este viernes 23 de octubre.