Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 22 de octubre? Azules o Rojos

El equipo Azul llega con una racha de resultados a favor y buscará mantener la residencia, mientras los Rojos intentarán recuperarla

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy: rojos o azules? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este jueves 22 de octubre con una nueva disputa por la Villa 360, una de las competencias que determina las condiciones de alojamiento y recuperación de los participantes. Azules y Rojos volverán a encontrarse después de una jornada en la que el conjunto celeste consiguió imponerse en la primera Batalla por la Supervivencia de la semana.

El equipo Azul llega después de encadenar resultados a su favor. El lunes terminó con la racha de aproximadamente dos semanas y media en las que los Rojos habían conservado la Villa 360 y posteriormente consiguió una remontada para ganar 8-7 la Batalla por la Supervivencia, resultado que obligó al conjunto escarlata a colocar a uno de sus integrantes en riesgo rumbo al Duelo de Eliminación del domingo 25 de octubre.

La jornada de hoy también estará acompañada por versiones sobre posibles bajas por lesión. Entre los nombres señalados en rumores aparecen Heliud Pulido y Zudikey Rodríguez, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una salida de la competencia. Por ello, el episodio de este jueves permitirá conocer si alguno de los participantes presenta una condición que modifique la integración de los equipos.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy jueves 22 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México inicia este jueves 22 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. El programa se transmite de lunes a viernes en ese horario y los domingos comienza a las 18:00 horas. La competencia también puede seguirse mediante Disney+, donde están disponibles los episodios del reality deportivo.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

No existe un resultado confirmado de la Villa 360 antes de la transmisión de este jueves. Los Azules llegan con el antecedente de haber ganado la residencia el lunes y también la primera Supervivencia, por lo que atraviesan una serie de resultados positivos. Sin embargo, el ganador se conocerá durante el episodio y cualquier versión previa debe considerarse como rumor mientras no exista un resultado oficial.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es una competencia por equipos que define dónde vivirán los atletas durante los siguientes días. El conjunto ganador obtiene habitaciones con camas individuales, aire acondicionado, baños con agua caliente y cocina equipada, además de acceso a alberca privada y gimnasio para realizar actividades de recuperación y preparación.

El equipo que pierde debe instalarse en las barracas metálicas, donde las condiciones son distintas a las de la Villa 360. La diferencia afecta principalmente aspectos relacionados con el descanso, la alimentación y los procesos de recuperación después de las pruebas físicas, por lo que mantener la residencia forma parte de los objetivos semanales de Rojos y Azules.

¿Quién ganó la Batalla por la Supervivencia?

El equipo Azul ganó 8-7 la primera Batalla por la Supervivencia de la semana. Los Rojos estuvieron cerca de cerrar el enfrentamiento cuando Ingrid tuvo el match point, pero Katia mantuvo con vida a los celestes y permitió que la competencia llegara hasta el último circuito.

La definición quedó en manos de Tanya y Leo frente a Paulette y Heliud, con triunfo de la pareja azul en los relevos. El resultado completó la remontada y colocó al equipo Rojo en riesgo rumbo a la eliminación del domingo, mientras los Azules llegan a la nueva batalla por la Villa 360 con la posibilidad de conservar las instalaciones que conquistaron al inicio de la semana.