Las sanciones a Colapinto desatan una guerra en la Fórmula 1: la FIA denuncia “mensajes de odio”

El piloto argentino, Franco Colapinto, recibió una sanción por adelantar a Yuki Tsunoda tras el accidente que sufrió Vertappen en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto provoca una guerra en la Fórmula 1 | Reuters

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) denunció este martes 25 de agosto que los comisarios del pasado Gran Premio de los Países Bajos han recibido “mensajes de odio”, una polémica que surge por las recientes críticas en contra del organismo por la sanción que le impusieron al piloto de Alpine, Franco Colapinto.

El piloto argentino terminó en la posición 14 tras recibir una sanción de drive-through (pasar por el pit lane sin detenerse). El castigo fue a raíz de un adelantamiento que tuvo Franco Colapinto en pista sobre Yuki Tsunoda, instantes después del accidente que sufrió Max Verstappen y que dejó al neerlandés fuera de la competencia. Arvid Lindblad recibió la misma sanción tras adelantar a Pierre Gasly en las mismas condiciones.

Tras el choque de Max Verstappen con el muro, se mostraron banderas amarillas. Franco Colapinto superó a Yuki Tsunoda prácticamente en ese mismo instante. La FIA consideró que el argentino violó el reglamento al realizar el adelantamiento, pese a las señalizaciones de precaución. Sin embargo, el volante de Alpine pidió que la aplicación de las reglas debería tener un criterio de acuerdo con las circunstancias.

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Sean Summers, director de marketing de una de uno de los principales patrocinios de Franco Colapinto en la Fórmula 1, publicó una crítica muy severa en redes sociales, un mensaje que se viralizó por sus ataques en contra de los comisarios con calificativos de “incompetencia” y “deshonestidad” al cuestionar la actuación del organismo.

La FIA denunció en un comunicado de prensa que sus comisarios han sido objeto de “mensajes de odio” en redes sociales y que el organismo estaría estudiando opciones legales en caso de ser necesario.

“Al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento”, indica el texto del organismo. “La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales. En 2023, la FIA lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario fuera víctima de ataques dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos. Hacemos un llamamiento a todas las personas que siguen nuestro deporte para que muestren respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea”.

Previamente, Alpine también habló al respecto de la polémica que surgió a raíz de Franco Colapinto y reiteró su confianza en la FIA y en los comisarios para aplicar el reglamento, aunque reconoció que las sanciones fueron severas.

“Como equipo, trabajamos estrechamente con el organismo rector del deporte en las reglas que regulan las disputas en pista para garantizar carreras justas y emocionantes y, lo que es más importante, la seguridad. Confiamos plenamente en la FIA y en los comisarios a la hora de hacer cumplir estas reglas y aplicar sanciones deportivas durante una carrera en curso. Consideramos que las sanciones aplicadas por las infracciones de las banderas amarillas durante las primeras vueltas del Gran Premio de Países Bajos fueron ciertamente severas, pero reconocemos que se ajustaron al castigo establecido por la letra del reglamento y que fueron aplicadas de manera consistente a todos los competidores. Es algo que podemos revisar y de lo que podemos aprender como equipo”, recalcó Alpine.

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