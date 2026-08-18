Cuando ‘Checo’ le ganó a Verstappen el “piloto del día” en el GP de Países Bajos

En su primer año con Red Bull, Pérez protagonizó una gran remontada en la casa de Max que le valió ser elegido como el mejor piloto aquel 5 de septiembre del 2021.

| Imagn Images vía Reuters: Sam Navarro

Sergio Pérez tuvo grandes y malos momentos en Red Bull. Un fin de semana que podría resumir perfectamente su estadía en las bebidas energéticas fue lo que sucedió en el Gran Premio de Países Bajos del 2021. Aquella vez, ‘Checo’ entregó una gran actuación que le sirvió para ser piloto del día sobre Max Verstappen, ganador de la carrera.

5 de septiembre del 2021. Sergio Pérez llegó al GP de los Países Bajos con la presión encima. Tres carreras sin sumar puntos es una loza pesada para un piloto de Red Bull. Bajo esa presión, ‘Checo’ encaró el GP de casa de Max Verstappen y para nada empezó bien. Lee la nota completa AQUÍ.

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