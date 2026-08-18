Tadej Pogacar deja abierto su futuro con el UAE Team Emirates-XRG

Tadej Pogacar se encuentra en negociaciones en torno a una posible renovación con el UAE Team Emirates-XRG previo a la Vuelta a España 2026

La amistad entre Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el UAE Team | Reuters

El amigo y compañero de equipo de Isaac del Toro dentro del UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogacar, no tiene claro su futuro debido a que su agente todavía tiene pendiente una reunión con el presidente del equipo emiratí, Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, y con el director técnico, Mauro Gianetti, para hablar sobre una posible extensión de contrato. Así lo reveló el representante del ciclista esloveno este martes 18 de agosto, antes del inicio de la Vuelta a España.

El propio Tadej Pogacar se ha encargado de informar sobre la situación de su contrato con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos y, si no pasa nada extraordinario, su representante, Alex Carera, hablará con los altos mandos del UAE Team Emirates-XRG para ver si existen condiciones que beneficien a ambas partes para ampliar su contrato hasta 2031.

“Esta semana tenemos una reunión con el presidente del equipo y Gianetti. Tadej está contento, pero hay algunos asuntos, y no se trata de dinero. Vamos a hablar de 2031. Queremos hablar de algunas cláusulas especiales, y hablaremos cara a cara, no por teléfono, antes de la Vuelta. Nuestra idea es extender el contrato”, declaró el agente del pentacampeón del Tour de Francia.

Tadej Pogacar es el máximo referente del ciclismo internacional en la actualidad, un papel que se ha ganado gracias a sus victorias en las principales competencias del mundo. Sin embargo, todavía tiene una deuda pendiente con la Vuelta a España, la única Gran Vuelta que le hace falta en su palmarés.

El esloveno iniciará su actividad en la ronda española este próximo sábado 22 de agosto con una prueba a contrarreloj individual y, aunque parte como uno de los favoritos para ganar la edición de este año, no tiene asegurado el título debido a la gran cantidad de obstáculos que enfrentará durante las 21 etapas que dura la competencia.

Parece que no hay prisa de ambas partes para finiquitar una renovación debido a que Tadej Pogacar todavía tiene contrato con el UAE Team Emirates-XRG hasta 2030. Sin embargo, el equipo tendría interés en extender su relación tras los éxitos que han cosechado juntos en los últimos años.

Por ahora, Isaac del Toro se mantiene a las espaldas de Tadej Pogacar en el UAE Team Emirates-XRG, una situación que quedó clara en el último Tour de Francia, donde el mexicano desempeñó un rol importante como escudero del esloveno. Sin embargo, Pogi también dejó claro su agradecimiento porque ayudó a que el pedalista de Ensenada obtuviera una victoria en una de las primeras etapas de La Grande Boucle. Torito luce como el futuro líder del equipo; sin embargo, ese estatus aún quedará pendiente si Tadej Pogacar se queda más años en la plantilla de los Emiratos Árabes Unidos.

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