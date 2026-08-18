La FMF entrega reconocimientos a Katia Itzel, César Ramos y a los árbitros mundialistas

La Federación Méxicana de Fútbol destacó la confianza internacional en el arbitraje del país tras tener una cifra histórica en la justa mundialista

La FMF entrega reconocimiento a los árbitros mundialistas | @FMF

La Federación Mexicana de Fútbol entregó reconocimientos a siete integrantes del arbitraje nacional que participaron en el Mundial 2026, edición en la que México tuvo la mayor representación arbitral de su historia.

Durante una comida realizada en la Casa del Fútbol, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, entregó placas a César Arturo Ramos Palazuelos, Katia Itzel García Mendoza, Alberto Morín Méndez, Marco Antonio Bisguerra Mendiola, Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios.

Arriola destacó el número de designaciones mexicanas en la competencia y el impacto que puede tener esta participación para quienes buscan desarrollarse dentro del arbitraje.

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“Este fue el Mundial con más árbitros mexicanos en la historia. Sus designaciones hablan de la confianza que existe en la capacidad del arbitraje mexicano”, señaló en comunicado difundido en redes sociales.

El dirigente también subrayó lo que representa haber tenido presencia en una competencia de ese nivel. “Ustedes demostraron que el arbitraje mexicano puede competir al mayor nivel de exigencia. Su participación en este Mundial deja un precedente para todos los árbitros que vienen detrás”, agregó.

La FMF reconoció a siete árbitras y árbitros que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026. 📰 pic.twitter.com/G31eKrQlGB — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 18, 2026

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, también participó en el reconocimiento y relacionó las designaciones con el trabajo realizado por los propios silbantes y por la Comisión de Árbitros.

“Esto es reflejo de todo el trabajo que han realizado, es para nosotros de mucha honra su participación. Estos resultados también reflejan el gran liderazgo y compromiso que ha tenido la Comisión de Árbitros”, expresó Sisniega.

La presencia de siete representantes mexicanos en el Mundial 2026 marcó una cifra sin precedente para el arbitraje nacional y colocó a distintas generaciones de silbantes dentro de la misma competencia.

Por su parte, Juan Manuel Herrero, Director General de la Comisión de Árbitros que seguirán capacitando a los árbitros para seguir mejorando a nivel nacional e internacional.

“Para llegar a este nivel se requiere tener disciplina, resiliencia en un entorno complejo, preparación continua para tomar decisiones instantáneas, estructura mental sólida, persistencia, solidaridad y empatía. Gracias a ustedes, la imagen de nuestro arbitraje en el mundo está muy bien valorada por Concacaf y por FIFA. Ustedes tienen un liderazgo que tiene que ser transmitido a los árbitros más jóvenes.”

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