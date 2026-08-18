El Estadio Pascual Guerrero no presenta daños estructurales tras el terremoto del 10 de agosto

Luego de varios días de búsqueda y rescate en la ciudad de Cali, los entes administrativos analizaron los daños sufridos por el Estadio Pascual Guerrero.

Estadio Pascual Guerrero | Vizzor

La ciudad de Cali fue uno de los territorios con más afectaciones tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Después de ocho días intensos de búsqueda y rescate de personas, se ha colmado las fuerzas e intenciones a evaluar las infraestructuras de la ciudad para avalar o no su uso.

Entre esas edificaciones se encontraba el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Un mítico escenario deportivo no solo para los caleños, sino para toda Colombia. De hecho, dado lo sucedido en el movimiento telúrico, América de Cali, club que actúa como local en el recinto deportivo de Cali, ya evalúa opciones para cambiar su localía la ciudad de Bogotá.

Este martes 18 de agosto, la Secretaría del Deporte de la ciudad de Cali dio el reporte de la situación del Estadio Pascual Guerrero tras el terremoto del 10 de agosto. En el informe se confirmó que el histórico estadio no presenta daños estructurales y su gramilla está apta para el uso.

🏟️ Informe técnico de la @SecDeporteCali sobre el Estadio Olímpico Pascual Guerrero:



No tiene daños estructurales. Hay afectaciones menores en iluminación, red hidráulica y mampostería, pero la grama está apta. La prioridad actual de la Alcaldía es la atención a los… pic.twitter.com/R8yb6KUzFq — Max Martinez (Maxlavoz)🎙️⚽☕ (@Maxlavoz) August 18, 2026

Sin embargo, se comunicó que sí hay afectaciones en las torres luminarias, la red hidráulica y mampostería. Aspectos que claramente afectarían la vuelta del América de Cali a la acción del Fútbol Profesional Colombiano. Además, los entes caleños hicieron énfasis en que hay varias prioridades antes que el Estadio Pascual Guerrero.

¿Dónde jugará el América de Cali?

El próximo partido de local para el América de Cali está pactado para el 26 de agosto ante Junior de Barranquilla. Antes de eso, el 22 de agosto viajará a Bogotá para verse las caras con Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Teniendo en cuenta ese contexto, los ‘escarlatas’ ya buscan opciones para oficiar como local.

La capital de la República de Colombia siempre ha sido una plaza que recibe con creces al equipo caleño. Su alta cantidad de hinchas en Bogotá, hacen que los ‘diablos rojos’ se sientan locales en la mayoría de visitas al suelo capitalino. Será entonces cuestión de tiempo para confirma el paso a seguir por parte de los dirigidos por David González.

Te puede interesar: