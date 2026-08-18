CRT: ¿Cuándo es la fecha límite de registro, qué pasa si no lo hago y cómo recuperar la línea?

La fecha límite depende del último dígito de tu número; si no completas el registro, tu línea será suspendida temporalmente

¿Cómo registrar tu línea celular con la CRT? | Reuters

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones continúa el proceso de registro de líneas celulares a nivel nacional. A partir de este mes de agosto, iniciaron las fechas límite para completar el trámite y las suspensiones de líneas en caso de no hacerlo.

El primer plazo venció el pasado 15 de agosto para los números de teléfono con terminación en 0. Los usuarios que no completaron el registro vieron la suspensión temporal de sus líneas telefónicas hasta que el trámite fue completado.

CRT: Fechas límite para registrar tu celular

La fecha límite de registro depende del último dígito del número de teléfono. Para registrar tu línea existen dos formas de hacerlo. Puedes asistir a un centro de atención a clientes de tu compañía para hacerlo de forma presencial o a través del portal digital de cada empresa. Las fechas límite para cada dígito son las siguientes:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

⚠️Al cumplirse el plazo de la vinculación de tu línea, tu compañía telefónica la suspenderá dentro de las 72 horas siguientes, pero seguirás teniendo algunos servicios como llamadas de emergencia. 📲



Recupera tu servicio completo vinculando tu línea en: https://t.co/VUdmsZUVEZ… pic.twitter.com/KYHzwYQuxF — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 16, 2026

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

Si permites que la fecha límite de registro pase, tu línea telefónica será suspendida, evitando realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar mensajes SMS y utilizar datos móviles para navegar o utilizar plataformas digitales sin una conexión wifi.

En caso de no haber registrado tu línea telefónica antes de la fecha límite, el Diario Oficial de la Federación establece que la deshabilitación deberá realizarse en las próximas 72 horas. Es decir, en caso de no haber cumplido con el trámite, tu línea será deshabilitada dentro de los próximos tres días por tu compañía telefónica.

Aun así, se mantendrán activas las llamadas de emergencia y orientación ciudadana, las alertas de sismos mayores y las llamadas a la compañía telefónica.

Línea telefónica suspendida: ¿Cuánto tarda en reactivarse después de registrarla?

En caso de que la línea haya sido suspendida, la única forma de recuperarla es completando el trámite y vinculando la línea telefónica a tu CURP. Una vez completado el trámite, el servicio será reactivado de forma automática e inmediata, con un plazo de espera máximo de unos cuantos minutos.

Para hacer el trámite digital, podrás ingresar al sitio registratulinea.crt.gob.mx, donde saldrán los pasos a seguir para completar el trámite dependiendo de la compañía telefónica. Una vez seleccionada la compañía, serás redirigido al portal específico, donde te pedirá los datos personales y tu número para completar el registro.

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