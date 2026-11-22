El piloto de Red Bull ganó en el Strip tras un cierre cardíaco. Norris y Piastri completaron el podio, mientras el campeón cayó al cuarto lugar en la última vuelta

El neerlandés le ganó la disputa a Antonelli | Reuters

Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Las Vegas 2026, después de una carrera marcada por los constantes cambios de liderato, los incidentes y una definición emocionante en las últimas vueltas. El piloto de Red Bull resistió la presión de sus rivales y cruzó la meta por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio para McLaren, mientras que Andrea Kimi Antonelli terminó cuarto tras perder posiciones en el cierre.

La carrera nocturna en Nevada también dejó un resultado amargo para el automovilismo mexicano. Sergio ‘Checo’ Pérez abandonó en la vuelta 19 después de protagonizar un choque con Rafael Camara, mientras que Franco Colapinto consiguió una destacada sexta posición con Alpine. La antepenúltima fecha de la temporada de Fórmula 1 ofreció una intensa batalla por los primeros lugares, con Verstappen como protagonista desde la salida hasta la bandera a cuadros.

Verstappen y Russell desatan una batalla por el liderato antes del accidente de Checo Pérez

Las emociones comenzaron desde los primeros metros del circuito callejero de Las Vegas. Verstappen defendió la primera posición en la arrancada, pero George Russell no tardó en atacar y consiguió superarlo durante la segunda vuelta. Sin embargo, el neerlandés recuperó inmediatamente el liderato, en el primero de numerosos intercambios entre ambos pilotos. Isack Hadjar también aprovechó la cercanía del pelotón para instalarse en las primeras posiciones, mientras Antonelli cayó hasta el octavo puesto.

El desarrollo de las siguientes vueltas estuvo condicionado por los rebases y las recuperaciones casi inmediatas. Russell, Verstappen y Hadjar intercambiaron posiciones constantemente, sin que ninguno pudiera construir una ventaja importante. Mientras tanto, Lando Norris comenzó a perder terreno y pasó del tercer lugar de la parrilla al noveno en la vuelta 12. En contraste, Antonelli avanzó hasta la quinta posición y Oscar Piastri comenzó una remontada desde el puesto 17.

La recuperación del italiano continuó conforme avanzaba la competencia. Para la vuelta 17, Antonelli ya se encontraba cuarto y comenzaba a acercarse a los lugares de podio, mientras Piastri había conseguido meterse entre los diez primeros. En medio de estas batallas, Lewis Hamilton recibió una penalización de diez segundos por obtener ventaja al abandonar los límites de la pista durante un adelantamiento.

Sin embargo, el momento más complicado de la carrera llegó en la vuelta 19. Checo Pérez intentó superar por el interior a Rafael Camara en la curva 14, pero terminó golpeando la parte trasera izquierda del Haas. El contacto llevó a ambos automóviles contra las barreras y provocó la aparición de las banderas amarillas. El Cadillac del mexicano sufrió daños que le impidieron continuar, mientras que el brasileño consiguió reincorporarse a la competencia. Dirección de Carrera ordenó la salida del Safety Car y anunció que el incidente sería investigado después de la prueba.

La neutralización provocó una entrada masiva a los boxes y modificó las estrategias. Hamilton permaneció momentáneamente en pista antes de detenerse en la vuelta 21, mientras que Arvid Lindblad protagonizó otro incidente al perder el control de su Racing Bulls cuando circulaba detrás del coche de seguridad. El británico terminó contra el muro y también abandonó. Después de varias vueltas bajo régimen de Safety Car, la carrera se reanudó en el giro 26 con el grupo nuevamente compacto.

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Verstappen resiste la presión y McLaren le arrebata el podio a Antonelli en las últimas vueltas

Con la bandera verde nuevamente en pista, Pierre Gasly aprovechó los problemas de Isack Hadjar para colocarse tercero, mientras el piloto de Red Bull se vio perjudicado por daños en su alerón delantero. Norris continuó su recuperación hasta alcanzar la cuarta posición y, en la vuelta 31, superó al francés para instalarse en el podio. Al frente, Verstappen y Russell retomaron su enfrentamiento, con adelantamientos en las rectas y respuestas inmediatas del neerlandés para conservar el liderato.

La situación cambió nuevamente en la vuelta 34, cuando Norris consiguió superar a Russell y colocarse segundo, confirmando la recuperación de McLaren después de un inicio complicado. Piastri también avanzó hasta el cuarto lugar tras haber arrancado decimoséptimo, mientras Gasly comenzó a perder posiciones. Russell todavía intentó recuperar terreno y llegó a superar momentáneamente a Verstappen, pero el piloto de Red Bull respondió para mantenerse al frente.

La tensión aumentó en la vuelta 38 con un contacto entre los dos Ferrari. Lewis Hamilton y Charles Leclerc se tocaron mientras peleaban por posición, situación que perjudicó especialmente al británico. Los comisarios investigaron la maniobra y posteriormente impusieron una penalización de diez segundos a Leclerc. Al mismo tiempo, Antonelli aprovechó los movimientos del pelotón para instalarse segundo, mientras Norris recuperó la tercera plaza y Russell descendió al cuarto puesto.

En las últimas diez vueltas, la pelea por la victoria todavía estaba abierta. Verstappen y Antonelli intercambiaron ataques mientras el neerlandés solicitaba a Red Bull un plan para administrar la energía disponible hasta el final. Russell intentó recuperar posiciones, pero en la vuelta 48 cometió un error durante su lucha con el italiano y terminó golpeando el muro. Aunque consiguió continuar, el incidente lo relegó hasta el noveno lugar y lo dejó fuera de la pelea por el podio.

El desenlace llegó con un nuevo giro en las posiciones delanteras. Antonelli perdió rendimiento por falta de energía en la última vuelta y los McLaren aprovecharon para superarlo, dejando a Norris segundo y Piastri tercero después de una remontada de 14 posiciones. Verstappen logró mantenerse al frente y cruzó la meta con apenas 639 milésimas de ventaja sobre Norris. Antonelli finalizó cuarto, seguido por Gasly, mientras Franco Colapinto cerró una sólida actuación en el sexto lugar. Hamilton, Carlos Sainz, Russell y Leclerc completaron los diez primeros de una carrera que dejó a Checo Pérez fuera de combate antes de llegar a la mitad.

Resultados del GP de Las Vegas 2026: clasificación final de la carrera de Fórmula 1