El piloto mexicano sufrió un contacto con Rafael Camara en la vuelta 19 y tuvo que retirarse de la carrera en el circuito urbano de Nevada

Checo Pérez abandona el GP de Las Vegas | Captura

Sergio Pérez terminó su participación en el Gran Premio de Las Vegas antes de completar la primera parte de la carrera. El piloto mexicano protagonizó un contacto con Rafael Camara durante la vuelta 19, cuando intentaba avanzar posiciones en la zona media del pelotón. La maniobra terminó con ambos monoplazas contra la barrera y provocó la entrada del coche de seguridad.

El incidente ocurrió en la curva 14 del circuito urbano de Nevada. Pérez, al volante de su Cadillac, buscó adelantar por el interior al Haas del brasileño, pero no consiguió completar el movimiento y golpeó la parte trasera izquierda del vehículo de su rival. El impacto dejó daños en el monoplaza del mexicano que le impidieron continuar en competencia.

Camara consiguió recuperar el control de su automóvil y volver a ponerlo en marcha, mientras que Pérez tuvo que retirarse. Su abandono se concretó en la vuelta 19, por lo que Dirección de Carrera desplegó el Safety Car para facilitar el retiro del vehículo y permitir las labores de limpieza en la zona del accidente.

MÁS INFORMACIÓN: Verstappen se queda con la pole position en Las Vegas por sanción a Antonelli

A pesar del impacto, ninguno de los dos pilotos sufrió lesiones. Los comisarios deportivos informaron que analizarán lo sucedido una vez concluida la competencia para determinar si corresponde alguna sanción.

Pérez había comenzado la carrera desde la posición 16, después de clasificar en el lugar 18 y beneficiarse de las penalizaciones aplicadas a otros competidores. Su objetivo era avanzar en el orden de salida durante la competencia nocturna, pero el contacto con Camara terminó con sus aspiraciones en Las Vegas y representó otro contratiempo para Cadillac en su temporada de debut en la Fórmula 1.

Verstappen y Russell protagonizan la pelea por el liderato

El accidente de Pérez interrumpió una primera parte de la carrera marcada por los cambios de posición entre los pilotos de cabeza. Max Verstappen y George Russell fueron los principales protagonistas de la disputa por el liderato, en una lucha condicionada por el rebufo que ofrece la recta del circuito urbano de Las Vegas.

Isack Hadjar también estuvo involucrado en esa pelea, aunque desde su equipo le indicaron que no adelantara a Verstappen, por lo que mantuvo su posición durante ese intercambio.

La salida del coche de seguridad modificó las estrategias de los equipos. La mayoría de los pilotos aprovechó para entrar a boxes y cambiar sus neumáticos por compuestos medios. Kimi Antonelli fue la excepción, ya que continuó con neumáticos blandos.

Lewis Hamilton cumple una sanción y Arvid Lindblad abandona

La neutralización también permitió que Lewis Hamilton cumpliera una penalización de 10 segundos. El piloto recibió el castigo por adelantar a Lando Norris fuera de los límites de la pista.

Por otra parte, Arvid Lindblad terminó fuera de la carrera después de sufrir un trompo mientras circulaba detrás del coche de seguridad. El piloto de Racing Bulls no consiguió recuperar la dirección de su monoplaza para regresar a la competencia y tuvo que abandonar.

De esta manera, el Gran Premio de Las Vegas registró varios incidentes durante sus primeras vueltas. Para Pérez, el contacto con Câmara significó el final de su participación, mientras que Cadillac perdió uno de sus dos autos en una carrera que había comenzado con la expectativa de avanzar posiciones.