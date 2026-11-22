La llegada de San Francisco a la Ciudad de México provocó una ovación para Fred Warner antes del juego ante Minnesota

Los San Francisco 49ers ya están en México y Fred Warner fue el principal protagonista de su llegada. El linebacker recibió una ovación de los aficionados que aguardaban en el hotel del equipo en la Ciudad de México, donde los jugadores se instalaron antes de enfrentar a los Minnesota Vikings. La escena tuvo un significado especial para el defensor de ascendencia mexicana, que regresó al país de su familia para disputar el duelo de la Semana 11 de la NFL, programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca.

El recibimiento se produjo cuando los jugadores descendían del autobús que los trasladó desde el aeropuerto. Los seguidores de San Francisco reaccionaron al ver a Warner y lo recibieron con aplausos y gritos mientras caminaba hacia el interior del hotel. El capitán defensivo respondió con una sonrisa, levantó el brazo y abrió la mano para saludar a los presentes. Antes de cualquier tackle o jugada, el número 54 volvió a comprobar el apoyo que tiene en México, donde la afición de los 49ers comenzó a mostrar su entusiasmo por el regreso de la franquicia.

Fred Warner y sus raíces mexicanas: una historia familiar detrás del recibimiento

La historia de Fred Warner con México va mucho más allá de la popularidad de los 49ers. Su madre, Laura Warner, tiene ascendencia mexicana: su abuelo materno, Juan Quiroz, nació en territorio mexicano, aunque el jugador nunca llegó a conocerlo. Durante su infancia, el idioma español formó parte de la vida familiar, una conexión que ha reivindicado en distintas ocasiones. Para el linebacker, regresar al país representa también una oportunidad de honrar sus orígenes y mantener presente la historia de su familia, que conserva vínculos con la cultura mexicana.

En los días previos al encuentro, Warner expresó el orgullo que siente por sus raíces mexicanas y la responsabilidad que implica representarlas dentro y fuera del terreno de juego. El defensor explicó que procura honrar esa parte de su identidad mediante su comportamiento y su desempeño profesional. También reconoció que disputar otro partido en México tiene un significado importante para él y su familia, especialmente por el vínculo que mantienen con el país. La ovación que recibió en el hotel fue una primera muestra del cariño de los seguidores mexicanos, antes de volver a disputar un encuentro de temporada regular en territorio nacional.

El antecedente más recordado se remonta a noviembre de 2022, cuando Warner ingresó al campo del entonces Estadio Azteca con una bandera mexicana antes del enfrentamiento contra los Arizona Cardinals. San Francisco ganó aquella noche por 38-10 y el linebacker protagonizó uno de los momentos más recordados de la visita, al recibir el reconocimiento del público mientras mostraba el lábaro patrio. La imagen continúa como parte de su historia con la franquicia. Cuatro años después, Warner regresa al mismo escenario con la posibilidad de repetir aquella experiencia, ahora frente a los Minnesota Vikings.

Los 49ers llegan preparados para la altura de México y buscan otra victoria en la NFL

El equipo dirigido por Kyle Shanahan también realizó una preparación especial para competir en la altitud de la Ciudad de México. Después de derrotar 46-40 a los Dallas Cowboys, los 49ers se trasladaron a Colorado Springs para entrenar durante la semana en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La decisión tuvo como objetivo adaptar a los futbolistas a condiciones de altura similares a las que encontrarán en el Estadio Banorte, donde buscarán mantener su buen paso durante la temporada regular de la NFL.

El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México. El conjunto californiano llega con ocho victorias y una derrota, como líder de la Conferencia Nacional, mientras que Minnesota registra siete triunfos y dos descalabros. El enfrentamiento también tendrá relevancia dentro de la programación internacional de la liga, pues será el primer Sunday Night Football celebrado fuera de Estados Unidos. Los 49ers figurarán como locales en un encuentro que marcará el regreso de la NFL a la capital mexicana después de cuatro años.

Para Warner, el compromiso representa una nueva oportunidad de combinar su trayectoria deportiva con sus raíces familiares. El linebacker afronta su novena temporada en la NFL y, de acuerdo con las estadísticas previas al encuentro, acumula 88 tackleadas en nueve partidos, una cifra que refleja su participación en la defensiva de San Francisco. La recepción que tuvo al llegar a la Ciudad de México confirmó la identificación que existe entre el jugador y una parte importante de los aficionados nacionales. Ahora, la expectativa se trasladará al Estadio Banorte, donde los 49ers buscarán repetir el triunfo conseguido en su última visita al país y mantener su posición entre los principales equipos de la temporada 2026.