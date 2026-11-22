El entrenador auriazul asumió toda la responsabilidad por la eliminación, pidió disculpas a la afición y prometió construir un equipo más fuerte para el próximo torneo

La eliminación de Pumas del Apertura 2026 dejó a Esteban Solari en el centro de las críticas. El entrenador argentino compareció ante los medios de comunicación después de la derrota por 2-0 frente a Monterrey, en el Estadio Olímpico Universitario, y asumió la responsabilidad de no haber conseguido el boleto a la Liguilla, apenas seis meses después de que los universitarios disputaran la final del Clausura 2026.

El conjunto auriazul llegó a la última jornada sin posibilidades matemáticas de clasificar debido a los resultados de sus rivales directos, situación que, de acuerdo con Solari, afectó emocionalmente al plantel. La derrota ante Rayados, que consiguió su clasificación con un doblete de Luca Orellano, terminó por confirmar un semestre irregular que dejó al equipo con 21 puntos y fuera de los ocho mejores de la Liga MX.

Solari reconoce el golpe emocional que sufrió Pumas antes de enfrentar a Monterrey

“Es un día duro, difícil de tragar. Preparamos un partido con la ilusión de poder clasificar y emocionalmente nos costó muchísimo llevarlo adelante, porque antes de jugar sabíamos que no teníamos esa posibilidad con la que habíamos soñado durante la semana”, explicó el entrenador, quien reconoció que la eliminación anticipada influyó en la manera en la que sus futbolistas afrontaron el compromiso.

El estratega también consideró que la diferencia entre ambos equipos estuvo en la contundencia frente al arco, aunque reconoció que el desempeño de sus dirigidos quedó lejos de las expectativas. “El partido es difícil de analizar porque ninguno de los dos equipos tuvo muchas ocasiones y nosotros no tuvimos la contundencia que tuvieron ellos. No fue fácil emocionalmente jugarlo y, más allá del resultado, creo que fue un partido parejo que se definió por contundencia. No es la cara que queremos mostrarle a nuestra gente“, señaló.

Esteban Solari pide disculpas a la afición y asume toda la responsabilidad del fracaso

Uno de los momentos más importantes de la conferencia llegó cuando Solari ofreció disculpas a los seguidores universitarios y se señaló como el principal responsable de la eliminación. El argentino reconoció que sus decisiones y las modificaciones implementadas en el funcionamiento del equipo provocaron dificultades durante buena parte del campeonato.

“Antes que nada, quiero pedirle disculpas a la afición por no poder lograr el objetivo de clasificar a la Liguilla, por no poder darle la alegría de cerrar la temporada como se merece. El responsable soy yo, primordialmente yo como entrenador, por las decisiones que he tomado. Me hago cargo de ese cambio de identidad, que nos llevó durante muchos partidos de la primera parte del campeonato a no encontrar el rumbo. Cuando lo encontramos, quedamos lejos de conseguir los puntos que necesitábamos”, reconoció.

El entrenador insistió en que no pretende trasladar la responsabilidad exclusivamente a los futbolistas y aseguró que el trabajo para recuperar la competitividad del conjunto universitario deberá comenzar desde su posición. “El principal responsable de no haber clasificado soy yo y nadie más. Quiero que eso quede claro. Voy a ser el primer responsable de armar un Pumas fuerte, un equipo a la altura de esta institución y que pueda darle alegría a la gente, que es lo que más me interesa”, agregó.

Solari habla como aficionado de Pumas

Más allá de la autocrítica deportiva, Solari reconoció el sentimiento de frustración que comparte con los seguidores auriazules, quienes acompañaron al equipo durante el campeonato y estuvieron presentes en Ciudad Universitaria para el último encuentro del semestre. El técnico agradeció el respaldo recibido incluso en los momentos más complicados de la temporada.

“Quiero agradecerle a la afición porque siempre nos alienta, siempre nos empuja, hoy más que nunca. Sé que es una afición que también está en los momentos difíciles, como hoy. Estoy frustrado como hincha de Pumas, sé el dolor que tienen y a mí me invade la tristeza de no haber cerrado el campeonato como me hubiese gustado, más allá de no haber clasificado. Sé el sentimiento por el que estamos pasando todos”, expresó el argentino.

El vestidor de Pumas está golpeado y reconoce su deuda con la afición

Solari también explicó cómo encontró al plantel después de la derrota y reconoció que los futbolistas terminaron el Apertura 2026 con frustración y conscientes de que su rendimiento no estuvo a la altura de las exigencias del club. De acuerdo con el entrenador, aunque el equipo había trabajado mentalmente para afrontar el encuentro, la eliminación terminó afectando su desempeño sobre el terreno de juego.

“Hay mucha frustración y la tristeza es compartida. Es un vestidor que sabe que está en deuda con la afición y con el desempeño que podríamos haber dado hoy. Estábamos bien mentalmente, enfocados, pero a la hora de empezar el partido perdimos esa energía y no pudimos trasladarla al campo, más allá de que generamos ocasiones de gol”, explicó durante su comparecencia.

El entrenador aseguró que el grupo conserva la capacidad para recuperar el nivel mostrado en algunos encuentros del torneo, aunque aceptó que la irregularidad fue uno de los principales problemas de Pumas durante el campeonato. “El grupo sabe que es responsable, tiene autocrítica, tiene humildad y sabe que puede dar más de lo que ha dado. Podemos ser un equipo como lo fuimos por momentos de este torneo, aunque irregulares, y debemos conseguir que eso se convierta en la regularidad de este club. Hubo partidos que no ganamos, pero en los que sí ilusionamos. Ahí la responsabilidad es mía y de los jugadores para redoblar esfuerzos”, añadió.

¿Qué sigue para Esteban Solari en Pumas? El técnico promete un equipo más fuerte

Pese a quedar fuera de la fase final, Solari manifestó su intención de continuar trabajando para construir un Pumas más competitivo. El argentino sostuvo que sus jugadores deberán responder al compromiso de representar a una institución que exige resultados y que el equipo necesita recuperar su fortaleza en el Estadio Olímpico Universitario, donde dejó escapar puntos importantes durante la fase regular.

“Tenemos el compromiso de volver más fuertes, de seguir trabajando. El grupo está golpeado, los jugadores saben que esta afición merece mucho más y una de las cosas que merece es que nosotros, como locales, los hagamos sentir orgullosos. Mi compromiso con ellos es que este grupo va a trabajar para eso y no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr, porque hemos conseguido cosas. Hoy no fue el día ni el partido que queríamos“, manifestó.

Finalmente, el técnico cerró su conferencia con un mensaje de confianza en el proyecto deportivo y en la posibilidad de revertir lo ocurrido durante el Apertura 2026. Aunque el balance de la temporada quedó marcado por la eliminación, Solari aseguró que su objetivo será devolverle a Pumas un estilo atractivo y la capacidad de competir por cosas importantes. “Sé que siempre volvemos más fuertes porque es lo que marca este escudo y esta institución. No tengan duda de que nosotros lo vamos a hacer. Vamos a lograr que este club consiga cosas importantes jugando un fútbol atractivo y haciendo sentir orgullosa a la gente. Lo vamos a lograr“, concluyó.