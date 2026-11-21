El piloto mexicano tuvo una destacada actuación en la Q1, siendo su mejor actuación en una clasificación desde el Gran Premio de Mónaco

Verstappen tuvo un buen cierre en la Qualy para quedarse en Las Vegas | Imago7

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026 tuvo un desenlace inesperado en la Ciudad del Pecado. Andrea Kimi Antonelli fue el piloto más rápido de la sesión con un tiempo de 1:33.893, pero una penalización de cinco posiciones le arrebató la pole position, que terminó en manos de Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull heredó el primer puesto de salida para la carrera del sábado por la noche, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la Q1 y arrancará desde la posición 18.

El piloto italiano de Mercedes parecía destinado a quedarse con la primera posición de la parrilla después de superar a Verstappen por 258 milésimas, en una clasificación que se definió durante los últimos segundos de la Q3. Sin embargo, la sanción pendiente contra Antonelli modificó el orden de salida, por lo que el neerlandés terminó como el principal beneficiado de una jornada que también tuvo a George Russell y Lando Norris entre los protagonistas.

Para el mexicano Sergio Pérez, la clasificación dejó sensaciones encontradas. El piloto de Cadillac registró un tiempo de 1:37.383 durante la Q1, suficiente para ocupar la posición 18, aunque por momentos logró colocarse entre los 16 mejores y parecía tener posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. La falta de ritmo de su monoplaza terminó por impedir su clasificación a la Q2, en una sesión donde tampoco consiguió avanzar su compañero Valtteri Bottas.

Checo Pérez queda eliminado en la Q1 del Gran Premio de Las Vegas 2026

La primera ronda comenzó con el dominio de Mercedes, que mostró su velocidad desde los primeros intentos. George Russell estableció la referencia con una vuelta de 1:34.664, apenas 20 milésimas por delante de Andrea Kimi Antonelli, mientras que Charles Leclerc, Lando Norris y Max Verstappen completaron los cinco primeros lugares. En contraste, Checo Pérez intentó mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente etapa, pero terminó fuera de los puestos de clasificación.

El mexicano se quedó a más de un segundo de Rafael Camara, quien ocupó la posición 17 con Haas, mientras que Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Oliver Bearman completaron los últimos lugares. La eliminación de Pérez dejó a Cadillac sin representantes en la Q2 y confirmó las dificultades de sus monoplazas en el circuito callejero de Las Vegas.

Ferrari sorprende al quedar fuera en la Q2 del GP de Las Vegas

La segunda ronda tuvo una intensa batalla por los mejores tiempos. Russell volvió a colocarse al frente con 1:34.617, pero Pierre Gasly consiguió superar al británico con una vuelta de 1:34.559, antes de que Max Verstappen estableciera el mejor registro de la Q2 con 1:34.394. Oscar Piastri y Lando Norris completaron las primeras cinco posiciones, mientras que Franco Colapinto consiguió avanzar a la siguiente etapa con el séptimo mejor tiempo.

La sorpresa también apareció con la eliminación de los dos pilotos de Ferrari. Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron fuera de la Q3 después de terminar en las posiciones 11 y 12, respectivamente, mientras que Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Alexander Albon tampoco consiguieron avanzar a la ronda definitiva. El resultado dejó a Ferrari sin representantes en la lucha por la pole position.

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Antonelli es el más rápido, pero Verstappen se queda con la pole position en Las Vegas

La Q3 comenzó con Pierre Gasly al frente gracias a un registro de 1:35.105, acompañado inicialmente por Liam Lawson y Arvid Lindblad. Sin embargo, Max Verstappen tomó el control de la clasificación con una vuelta de 1:34.151, suficiente para superar provisionalmente a Lando Norris y George Russell. El desenlace llegó en el último intento, cuando Antonelli estuvo cerca de quedarse sin oportunidad de completar su vuelta, pero logró marcar 1:33.893 y superar al neerlandés.

La penalización de cinco posiciones contra Andrea Kimi Antonelli provocó que Verstappen se quedara con la pole position y Russell ascendiera al segundo puesto de salida, seguido por Lando Norris, Isack Hadjar y Arvid Lindblad. Franco Colapinto también aprovechó las modificaciones de la parrilla y arrancará noveno gracias a una sanción contra Oscar Piastri. Así, la clasificación dejó a Red Bull en la primera posición y a Checo Pérez en el puesto 18 para el Gran Premio de Las Vegas 2026.