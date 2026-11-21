El piloto mexicano explicó los problemas de Cadillac que le impidieron avanzar a la Q2 en el Gran Premio de Las Vegas

Checo Pérez admite frustración por otra eliminación en Q1. | Pool vía REUTERS

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció su frustración tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Cadillac terminó en la posición 18 de la clasificación, con un tiempo de 1:37.383, después de que una falla en la coordinación con su compañero Valtteri Bottas le impidiera aprovechar el rebufo durante su último intento.

El mexicano explicó que la estrategia de Cadillac no se ejecutó conforme a lo previsto, debido a que ambos monoplazas quedaron separados por otros competidores después de su paso por los pits. Esta situación afectó las posibilidades de Pérez de reducir su tiempo en las rectas del circuito de Las Vegas y acercarse a los puestos que otorgaban acceso a la Q2.

A pesar del resultado, Checo Pérez destacó que consiguió superar a los dos pilotos de Aston Martin y a su compañero Bottas. El tapatío logró su mejor posición en una sesión de clasificación desde el Gran Premio de Mónaco, aunque reconoció que la diferencia respecto a otros equipos mantiene la frustración dentro de Cadillac.

Checo Pérez explica por qué quedó eliminado en la Q1 de Las Vegas

Durante la primera ronda de clasificación, Pérez consiguió colocarse de manera momentánea entre los 16 pilotos con posibilidades de avanzar a la Q2. Sin embargo, el rendimiento del Cadillac no fue suficiente para conservar su posición. El mexicano terminó a 1.163 segundos del Haas de Rafael Câmara, quien ocupó el puesto 17.

“Creo que, con un rebufo, podríamos haber estado un poco más cerca, pero no alcanzó”, declaró Pérez ante los medios de comunicación. El piloto explicó que la distancia con sus rivales continúa como uno de los problemas de la escudería, aunque consideró que el resultado frente a Aston Martin representa un avance respecto a otras sesiones.

El mexicano también abordó las dificultades para coordinar el trabajo con Bottas durante la clasificación. “Es muy difícil sincronizar esas cosas”, señaló Checo, quien reconoció que tanto el tráfico en la pista como la operación del equipo influyeron en la pérdida del rebufo. Pérez sostuvo que Cadillac necesita revisar lo sucedido para evitar situaciones similares en las siguientes carreras.

La eliminación de Pérez se produjo pese a superar a Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas, quienes terminaron en las posiciones 19, 20 y 21, respectivamente. El resultado permitió al mexicano igualar su mejor puesto de clasificación de la temporada, aunque no consiguió reducir la diferencia respecto a los equipos que disputaron el acceso a la Q2.

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Checo Pérez busca remontar en Las Vegas y espera aprovechar los incidentes de carrera

Las penalizaciones impuestas a otros competidores modificaron la parrilla para el Gran Premio de Las Vegas. Checo Pérez avanzó del puesto 18 de la clasificación al lugar 16 de salida, mientras que Bottas pasó de la posición 21 a la 19. La carrera del sábado 21 de noviembre representa otra oportunidad para que Cadillac dispute posiciones frente a sus rivales.

Pérez confía en que las condiciones del circuito, las temperaturas y los posibles incidentes en pista permitan recuperar lugares durante la competencia. El mexicano reconoció que una carrera con interrupciones podría favorecer sus aspiraciones. “Ya veremos”, expresó ante la posibilidad de aprovechar el desarrollo de la prueba, en la que Cadillac buscará convertir el avance mostrado en la clasificación en un resultado.