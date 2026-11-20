El agua se hizo presente en la Ciudad del Pecado y no permitió que los pilotos terminaran una sola vuelta, por lo que no pudieron registrar tiempos

Checo Pérez fue el primero en sufrir la lluvia en Las Vegas | Reuters

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a colocarse al frente de una sesión de Fórmula 1 después de tres años, ocho meses y 16 días, aunque esta vez las condiciones meteorológicas fueron las protagonistas. La primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas 2026 quedó marcada por la lluvia, que impidió establecer tiempos de vuelta en el circuito callejero de la Ciudad del Pecado.

El representante de Cadillac apareció en la primera posición de la clasificación de las Prácticas Libres 1, en una jornada que no permitió conocer el verdadero rendimiento de los monoplazas. La ausencia de registros cronometrados dejó una clasificación sin referencias competitivas, por lo que el liderato del mexicano tuvo un carácter anecdótico y simbólico por ser el primero en salir a la pista.

La sesión representaba una oportunidad para que las escuderías comenzaran a recopilar información sobre el comportamiento de sus vehículos en Las Vegas. Sin embargo, la lluvia modificó los planes de los equipos y dejó a los pilotos sin tiempos oficiales, una situación que impidió establecer diferencias de rendimiento. Por lo que ahora se espera que cambie con las FP2.

¿Por qué Checo Pérez apareció como líder de las Prácticas Libres 1 en Las Vegas?

La explicación se encuentra en las condiciones de la pista y en la ausencia de vueltas cronometradas. Checo Pérez figuró al frente de la sesión sin haber establecido un tiempo, por lo que su posición no correspondió a una vuelta rápida ni a una ventaja sobre los demás competidores. La clasificación reflejó una circunstancia excepcional provocada por la lluvia.

El resultado también dejó una estadística particular para el piloto tapatío. Aunque el mexicano terminó en la primera posición de manera simbólica, habían transcurrido tres años, ocho meses y 16 días desde la última vez que Pérez estuvo al frente de toda una sesión de prácticas libres, en las FP1 del Gran Premio de Bahréin de 2023, un periodo que abarca su etapa final con Red Bull, su salida de la escudería y su regreso a la Fórmula 1 como integrante del proyecto de Cadillac.

Para el equipo estadounidense, la falta de actividad cronometrada representó una limitación en la preparación del Gran Premio. Cadillac afronta su primera temporada en la Fórmula 1 durante 2026, por lo que cada sesión de entrenamientos constituye una oportunidad para recopilar datos y trabajar en la puesta a punto del monoplaza.

MÁS INFORMACIÓN: Checo Pérez estrenará nueva imagen en su Cadillac para el GP de Las Vegas

La lluvia altera los planes de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Las Vegas

Las condiciones meteorológicas también afectaron al resto de los participantes, incluido el argentino Franco Colapinto, quien se patinó en la curva 14 por culpa de un charco. Ninguno de los pilotos consiguió establecer una referencia cronometrada, por lo que la primera práctica no permitió identificar a los equipos con mejor ritmo en la tercera sede estadounidense.

El circuito de Las Vegas presenta características particulares debido a su circuito callejero con rectas largas, zonas de frenado y temperaturas nocturnas. La presencia de agua sobre el asfalto añadió dificultades para evaluar el agarre y el comportamiento de los neumáticos, factores que serán determinantes cuando los monoplazas puedan completar vueltas representativas.

De esta manera, Checo Pérez quedó como protagonista de una clasificación sin tiempos en el Gran Premio de Las Vegas 2026, aunque su aparición en la primera posición no equivale a una victoria deportiva. El piloto mexicano y Cadillac deberán esperar a las prácticas libres 2 para conocer su posición real frente a las demás escuderías de cara a las FP3, la Qualy y la carrera del domingo.