Víctor Barrales espera que este año sea el bueno y logre el título de la NASCAR México

Arrancan los Playoffs con la Monterrey 120, donde esperan que las mejoras les permita pelear por el título

Este sábado en la Monterrey 120, Víctor Barrales comenzará tercero en la siembra del Top 10 de los Playoffs de la clase Challenge en la NASCAR México Series.

El piloto del ANVI Motorsports, reconoce que en el camino de la temporada regular existieron circunstancias adversas que hoy lo tienen relegado en puntos respecto al líder, Emiliano Richards; sin embargo, un triunfo, dos podios y cinco top ten, hablan de una regularidad que lo ponen en la línea de favoritos al título 2026.

” ¿Y qué he aprendido en la pretemporada para estas cuatro carreras? Todos estos errores, digamos propios que hemos cometido, no pueden suceder y también tenemos que hacer todo lo necesario para poder depender de nuestra propia suerte”, declaró en entrevista exclusiva para Claro Sports.

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El piloto aseguró que, pese a la falta de victorias en la temporada, tienen opciones de lograr el campeonato en esta campaña 2026.

“Igual hay que correr con cabeza porque sabemos que puedes quedar campeón sin haber ganado sin ganar ninguna carrera del Chase, ¿no? Entonces, digo, obviamente queremos ganar las cuatro, pero vamos a sí arriesgar, pero a tratar de correr inteligente como lo hemos hecho toda la temporada”, mencionó Barrales.

“No dudo que, ahora en Playoffs, todos nuestros recursos desde un inicio estuvieron enfocados para estas últimas cuatro carreras y no dudo que vamos a tener nuestra mejor versión. Por ahí vamos a estrenar motor nuevo para Monterrey, lo cual tiene muy feliz. Y bueno, con un poco de suerte creo que tenemos buena oportunidad“, agregó.

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El ANVI Motorsports tiene tras el volante del stock 39, la estrategia y la puesta a punto para lograr los mejores resultados en las últimas cuatro carreras de una temporada en la que podría llegar el segundo campeonato para el equipo potosino.

“Este paquete, junto los ingenieros que tenemos del equipo, Alejandro de Alba y Memo Barrales, trabajando en conjunto, creo que tenemos un muy buen paquete y tenemos que maximizarlo estas cuatro carreras si queremos lograr el objetivo, que yo estoy confiado en que ya se nos negó muchas veces. Yo creo que este año puede ser el bueno“.

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